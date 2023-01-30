https://ria.ru/20230130/pakistan-1848362996.html
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане - РИА Новости, 30.01.2023
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане
Взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре совершил террорист-смертник, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Geo TV. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:16
2023-01-30T12:16
2023-01-30T20:33
в мире
пакистан
пешавар
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре совершил террорист-смертник, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Geo TV.Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети пострадали не менее 50 человек."Мощный взрыв, вызванный смертником в мечети, <...> унес жизни двух полицейских, в то время как более 70 человек пострадали", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.Как сообщает телеканал со ссылкой на представителей служб безопасности, террорист-смертник совершил взрыв, когда находился в мечети в первом ряду, и "ранил десятки верующих".По данным телеканала, пострадавших доставили в больницу в Пешаваре. При этом источники в больнице сообщили, что 13 пострадавших находятся в критическом состоянии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, пешавар
В мире, Пакистан, Пешавар
12:16 30.01.2023 (обновлено: 20:33 30.01.2023)
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане
Geo TV: взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре совершил террорист-смертник
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре совершил террорист-смертник, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Geo TV
.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети пострадали не менее 50 человек.
"Мощный взрыв, вызванный смертником в мечети, <...> унес жизни двух полицейских, в то время как более 70 человек пострадали", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Как сообщает телеканал со ссылкой на представителей служб безопасности, террорист-смертник совершил взрыв, когда находился в мечети в первом ряду, и "ранил десятки верующих".
По данным телеканала, пострадавших доставили в больницу в Пешаваре. При этом источники в больнице сообщили, что 13 пострадавших находятся в критическом состоянии.