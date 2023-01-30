https://ria.ru/20230130/pakistan-1848362996.html

СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане

СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане - РИА Новости, 30.01.2023

СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане

Взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре совершил террорист-смертник, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Geo TV. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:16

2023-01-30T12:16

2023-01-30T20:33

в мире

пакистан

пешавар

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре совершил террорист-смертник, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Geo TV.Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети пострадали не менее 50 человек."Мощный взрыв, вызванный смертником в мечети, <...> унес жизни двух полицейских, в то время как более 70 человек пострадали", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.Как сообщает телеканал со ссылкой на представителей служб безопасности, террорист-смертник совершил взрыв, когда находился в мечети в первом ряду, и "ранил десятки верующих".По данным телеканала, пострадавших доставили в больницу в Пешаваре. При этом источники в больнице сообщили, что 13 пострадавших находятся в критическом состоянии.

https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html

пакистан

пешавар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, пешавар