Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/pakistan-1848362996.html
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане - РИА Новости, 30.01.2023
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане
Взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре совершил террорист-смертник, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Geo TV. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:16
2023-01-30T20:33
в мире
пакистан
пешавар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848364901_0:152:2909:1788_1920x0_80_0_0_8b239b8600879a4145fe89adc10fb669.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре совершил террорист-смертник, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Geo TV.Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети пострадали не менее 50 человек."Мощный взрыв, вызванный смертником в мечети, &lt;...&gt; унес жизни двух полицейских, в то время как более 70 человек пострадали", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.Как сообщает телеканал со ссылкой на представителей служб безопасности, террорист-смертник совершил взрыв, когда находился в мечети в первом ряду, и "ранил десятки верующих".По данным телеканала, пострадавших доставили в больницу в Пешаваре. При этом источники в больнице сообщили, что 13 пострадавших находятся в критическом состоянии.
https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html
пакистан
пешавар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848364901_162:0:2747:1939_1920x0_80_0_0_d06207cf9627fc6fe9cb0250c2f574f2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пакистан, пешавар
В мире, Пакистан, Пешавар
12:16 30.01.2023 (обновлено: 20:33 30.01.2023)
 
СМИ сообщили подробности взрыва в Пакистане

Geo TV: взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре совершил террорист-смертник

© AP Photo / Muhammad SajjadАвтомобили скорой помощи в районе взрыва в Пешаваре, Пакистан. 30 января 2023
Автомобили скорой помощи в районе взрыва в Пешаваре, Пакистан. 30 января 2023 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Автомобили скорой помощи в районе взрыва в Пешаваре, Пакистан. 30 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Взрыв в мечети в пакистанском Пешаваре совершил террорист-смертник, 13 пострадавших находятся в критическом состоянии, сообщает телеканал Geo TV.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва в мечети пострадали не менее 50 человек.
"Мощный взрыв, вызванный смертником в мечети, <...> унес жизни двух полицейских, в то время как более 70 человек пострадали", — говорится в сообщении телеканала в Twitter.
Как сообщает телеканал со ссылкой на представителей служб безопасности, террорист-смертник совершил взрыв, когда находился в мечети в первом ряду, и "ранил десятки верующих".
По данным телеканала, пострадавших доставили в больницу в Пешаваре. При этом источники в больнице сообщили, что 13 пострадавших находятся в критическом состоянии.
Полиция в Пакистане - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября 2022, 08:55
В Пакистане не менее двух человек погибли при атаке террориста-смертника
 
В миреПакистанПешавар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала