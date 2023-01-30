https://ria.ru/20230130/otvetstvennost-1848453990.html
Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки
Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки
Действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки, заявил в понедельник начальник войск... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:01
2023-01-30T16:01
2023-01-30T16:01
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Минобороны получило сведения о "многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов" (метадона и амфетаминов), а также контрабандной доставки морфина на фронт. "Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки", - заявил Кириллов.
https://ria.ru/20230130/issledovaniya-1848451431.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки
Минобороны призвало привлечь к ответственности причастных к экспериментам над военными ВСУ
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, Минобороны получило сведения о "многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов" (метадона и амфетаминов), а также контрабандной доставки морфина на фронт.
"Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки", - заявил Кириллов.