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Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/otvetstvennost-1848453990.html
Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки
Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки
Действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки, заявил в понедельник начальник войск... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:01
2023-01-30T16:01
специальная военная операция на украине
игорь кириллов
войска рхбз
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Минобороны получило сведения о "многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов" (метадона и амфетаминов), а также контрабандной доставки морфина на фронт. "Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки", - заявил Кириллов.
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игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Игорь Кириллов, Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ
16:01 30.01.2023
 
Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки

Минобороны призвало привлечь к ответственности причастных к экспериментам над военными ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкСпециалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории
Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Специалисты Министерства обороны РФ в полевой биолаборатории. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, Минобороны получило сведения о "многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов" (метадона и амфетаминов), а также контрабандной доставки морфина на фронт.
"Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки", - заявил Кириллов.
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 15:52
Минобороны: Запад вынуждает страны скрывать правду о биоисследованиях
 
Специальная военная операция на УкраинеИгорь КирилловВойска РХБЗВооруженные силы РФ
 
 
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