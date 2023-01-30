https://ria.ru/20230130/otvetstvennost-1848453990.html

Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки

Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки - РИА Новости, 30.01.2023

Минобороны: действия причастных к биоопытам требуют правовой оценки

Действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки, заявил в понедельник начальник войск... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:01

2023-01-30T16:01

2023-01-30T16:01

специальная военная операция на украине

игорь кириллов

войска рхбз

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Действия должностных лиц, проводивших биологические исследования на украинских военнослужащих, требуют правовой оценки, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, Минобороны получило сведения о "многочисленных фактах применения украинскими военнослужащими психостимуляторов и наркотических препаратов" (метадона и амфетаминов), а также контрабандной доставки морфина на фронт. "Считаем, что действия должностных лиц, проводивших исследования на украинских военнослужащих, в крови которых обнаруживались высокие концентрации антибиотиков, наркотических препаратов, антитела к возбудителям инфекционных заболеваний, требуют соответствующей правовой оценки", - заявил Кириллов.

https://ria.ru/20230130/issledovaniya-1848451431.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

игорь кириллов, войска рхбз, вооруженные силы рф