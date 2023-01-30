https://ria.ru/20230130/otstavka-1848441319.html

Омский министр образования сообщила об отставке и выложила видео с танцем

Омский министр образования сообщила об отставке и выложила видео с танцем - РИА Новости, 30.01.2023

Омский министр образования сообщила об отставке и выложила видео с танцем

Министр образования Омской области Татьяна Дернова сообщила в своем Telegram-канале об уходе в отставку по собственному желанию, выложив затем видео своих... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:22

2023-01-30T15:22

2023-01-30T15:22

омская область

общество

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ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Министр образования Омской области Татьяна Дернова сообщила в своем Telegram-канале об уходе в отставку по собственному желанию, выложив затем видео своих танцев под песню "Районы-кварталы" группы "Звери". Дернова работала в министерстве образования Омской области с 2012 года. Сначала она занимала должность первого заместителя министра, а в апреле 2017 года ее назначили министром образования. "Добрый день, уважаемые подписчики! Вы, вероятно, начитались уже про мою отставку в разных источниках и разной информации. Правда следующая. Двадцать шестого января я сама написала заявление на увольнение. Это мое решение! Благодарна всем, с кем довелось общаться профессионально и просто по-человечески. Благодарна губернатору Омской области Александру Леонидовичу Буркову за оказанное мне доверие. Перелистываю эту страницу книги моей жизни, начинаю писать новую, где в приоритете буду я сама и будут мои близкие", - написала экс-министр. Постом ниже Дернова выложила видеоролик, на котором танцует под песню "Районы-кварталы" группы "Звери". Она добавила, что все знакомые знают ее как творческого человека, и посоветовала улыбаться чаще. Бурков отметил, что Дернова проработала в команде пять лет. "Это было трудное время. В годы пандемии нужно было принимать быстрые нестандартные решения. Региональная система образования не просто выдержала удар, но и заметно преобразилась. Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали. В ближайшее время состоится назначение нового руководителя министерства. Кандидатуры рассматриваются", - пояснил губернатор в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20210202/tantsy-1595668794.html

омская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омская область, общество