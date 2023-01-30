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Омский министр образования сообщила об отставке и выложила видео с танцем - РИА Новости, 30.01.2023
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Омский министр образования сообщила об отставке и выложила видео с танцем
Омский министр образования сообщила об отставке и выложила видео с танцем - РИА Новости, 30.01.2023
Омский министр образования сообщила об отставке и выложила видео с танцем
Министр образования Омской области Татьяна Дернова сообщила в своем Telegram-канале об уходе в отставку по собственному желанию, выложив затем видео своих... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:22
2023-01-30T15:22
омская область
общество
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ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Министр образования Омской области Татьяна Дернова сообщила в своем Telegram-канале об уходе в отставку по собственному желанию, выложив затем видео своих танцев под песню "Районы-кварталы" группы "Звери". Дернова работала в министерстве образования Омской области с 2012 года. Сначала она занимала должность первого заместителя министра, а в апреле 2017 года ее назначили министром образования. "Добрый день, уважаемые подписчики! Вы, вероятно, начитались уже про мою отставку в разных источниках и разной информации. Правда следующая. Двадцать шестого января я сама написала заявление на увольнение. Это мое решение! Благодарна всем, с кем довелось общаться профессионально и просто по-человечески. Благодарна губернатору Омской области Александру Леонидовичу Буркову за оказанное мне доверие. Перелистываю эту страницу книги моей жизни, начинаю писать новую, где в приоритете буду я сама и будут мои близкие", - написала экс-министр. Постом ниже Дернова выложила видеоролик, на котором танцует под песню "Районы-кварталы" группы "Звери". Она добавила, что все знакомые знают ее как творческого человека, и посоветовала улыбаться чаще. Бурков отметил, что Дернова проработала в команде пять лет. "Это было трудное время. В годы пандемии нужно было принимать быстрые нестандартные решения. Региональная система образования не просто выдержала удар, но и заметно преобразилась. Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали. В ближайшее время состоится назначение нового руководителя министерства. Кандидатуры рассматриваются", - пояснил губернатор в своем Telegram-канале.
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омская область, общество
Омская область, Общество
15:22 30.01.2023
 
Омский министр образования сообщила об отставке и выложила видео с танцем

Омский министр Дернова сообщила об отставке, выложив видео танца под песню группы "Звери"

© Фото : Татьяна Дернова/TelegramТатьяна Дернова
Татьяна Дернова - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Татьяна Дернова/Telegram
Татьяна Дернова. Архивное фото
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ОМСК, 30 янв - РИА Новости. Министр образования Омской области Татьяна Дернова сообщила в своем Telegram-канале об уходе в отставку по собственному желанию, выложив затем видео своих танцев под песню "Районы-кварталы" группы "Звери".
Дернова работала в министерстве образования Омской области с 2012 года. Сначала она занимала должность первого заместителя министра, а в апреле 2017 года ее назначили министром образования.
"Добрый день, уважаемые подписчики! Вы, вероятно, начитались уже про мою отставку в разных источниках и разной информации. Правда следующая. Двадцать шестого января я сама написала заявление на увольнение. Это мое решение! Благодарна всем, с кем довелось общаться профессионально и просто по-человечески. Благодарна губернатору Омской области Александру Леонидовичу Буркову за оказанное мне доверие. Перелистываю эту страницу книги моей жизни, начинаю писать новую, где в приоритете буду я сама и будут мои близкие", - написала экс-министр.
Постом ниже Дернова выложила видеоролик, на котором танцует под песню "Районы-кварталы" группы "Звери". Она добавила, что все знакомые знают ее как творческого человека, и посоветовала улыбаться чаще.
Бурков отметил, что Дернова проработала в команде пять лет.
"Это было трудное время. В годы пандемии нужно было принимать быстрые нестандартные решения. Региональная система образования не просто выдержала удар, но и заметно преобразилась. Татьяна Васильевна достойно руководила отраслью. Но впереди новые задачи, требующие многостороннего подхода и перенастройки управленческой вертикали. В ближайшее время состоится назначение нового руководителя министерства. Кандидатуры рассматриваются", - пояснил губернатор в своем Telegram-канале.
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