https://ria.ru/20230130/otstavka-1848406694.html
Украинские СМИ пишут о возможной скорой отставке двух министров
Украинские СМИ пишут о возможной скорой отставке двух министров - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские СМИ пишут о возможной скорой отставке двух министров
Двух украинских министров - молодежи и спорта Вадима Гутцайта и по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина - в ближайшее время ждет... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:08
2023-01-30T14:08
2023-01-30T14:08
в мире
владимир зеленский
алексей резников
кирилл тимошенко
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Двух украинских министров - молодежи и спорта Вадима Гутцайта и по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина - в ближайшее время ждет отставка, пишет издание "Украинская правда". Ранее это же издание со ссылкой на источники сообщило, что первый кандидат на увольнение – министр энергетики Герман Галущенко. Под вопросом были Гутцайт и Рябикин. "Власть планирует в ближайшее время уволить по меньшей мере двух министров: главу минмолодежьспорта Вадима Гутцайта, который уже возглавил Национальный олимпийский комитет, и министра мертворожденного министерства стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Ему, кстати, собеседники во власти пророчат место посла в Китае", - пишет издание со ссылкой на источники. По информации "Украинской правды", в качестве нового министра молодежи и спорта рассматривается кандидатура призера сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутата Киевсовета и одновременно советника главы офиса Владимира Зеленского Елены Говоровой. "Однако не исключено, что минмолодежьспорт вообще могут ликвидировать, объединив с министерством культуры и информационной политики. Кроме того, министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также министерство аграрной политики и продовольствия могут объединить с минэкономики", - пишет "Украинская правда". Как отмечает издание, министру энергетики Галущенко и главе минобороны Алексею Резникову отставки пока не грозят. Серия отставок прокатилась по украинским органам власти. Увольнения затронули как офис Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Отставки произошли на фоне громких скандалов из-за закупки товаров для военных по завышенным ценам и взяток. В частности, с должности замглавы офиса Зеленского был уволен Кирилл Тимошенко. Также от должностей были освобождены главы пяти областей.
https://ria.ru/20230124/kadry-1847072442.html
https://ria.ru/20230125/otstavki-1847225716.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, алексей резников, кирилл тимошенко
В мире, Владимир Зеленский, Алексей Резников, Кирилл Тимошенко
Украинские СМИ пишут о возможной скорой отставке двух министров
"Украинская правда": министров Гутцайта и Рябикина в ближайшее время ждет отставка
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости.
Двух украинских министров - молодежи и спорта Вадима Гутцайта и по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина - в ближайшее время ждет отставка, пишет издание
"Украинская правда".
Ранее это же издание со ссылкой на источники сообщило, что первый кандидат на увольнение – министр энергетики Герман Галущенко. Под вопросом были Гутцайт и Рябикин.
"Власть планирует в ближайшее время уволить по меньшей мере двух министров: главу минмолодежьспорта Вадима Гутцайта, который уже возглавил Национальный олимпийский комитет, и министра мертворожденного министерства стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина. Ему, кстати, собеседники во власти пророчат место посла в Китае", - пишет издание со ссылкой на источники.
По информации "Украинской правды", в качестве нового министра молодежи и спорта рассматривается кандидатура призера сиднейской Олимпиады в тройном прыжке, депутата Киевсовета и одновременно советника главы офиса Владимира Зеленского
Елены Говоровой.
"Однако не исключено, что минмолодежьспорт вообще могут ликвидировать, объединив с министерством культуры и информационной политики. Кроме того, министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также министерство аграрной политики и продовольствия могут объединить с минэкономики", - пишет "Украинская правда".
Как отмечает издание, министру энергетики Галущенко и главе минобороны Алексею Резникову
отставки пока не грозят.
Серия отставок прокатилась по украинским органам власти. Увольнения затронули как офис Зеленского, так и заместителей глав ряда министерств, а также губернаторов. Отставки произошли на фоне громких скандалов из-за закупки товаров для военных по завышенным ценам и взяток. В частности, с должности замглавы офиса Зеленского был уволен Кирилл Тимошенко
. Также от должностей были освобождены главы пяти областей.