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Отсрочки для многодетных отцов не прекратили действовать, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/otsrochka-1848348518.html
Отсрочки для многодетных отцов не прекратили действовать, заявили в Госдуме
Отсрочки для многодетных отцов не прекратили действовать, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.01.2023
Отсрочки для многодетных отцов не прекратили действовать, заявили в Госдуме
Отсрочки для многодетных отцов, подлежащих призыву по частичной мобилизации, продолжают действовать, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:42
2023-01-30T13:01
специальная военная операция на украине
безопасность
госдума рф
андрей картаполов
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Отсрочки для многодетных отцов, подлежащих призыву по частичной мобилизации, продолжают действовать, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, на прошлой неделе комитет получил от Минобороны официальный ответ по этому поводу."Сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили", — сказал депутат. Отсрочку от призыва для многодетных отцов ввели в октябре. Но в середине января некоторые Telegram-каналы начали писать, что соответствующий пункт директивы Генштаба прекратил действовать. Эти слухи опроверг, в частности, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Картаполов, со своей стороны, отмечал, что работа в Госдуме над пакетом законопроектов об отсрочках продолжается.Призыв по частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября. Как поясняли в Минобороны, это требовалось для поддержания контроля на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
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безопасность, госдума рф, андрей картаполов, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России
11:42 30.01.2023 (обновлено: 13:01 30.01.2023)
 
Отсрочки для многодетных отцов не прекратили действовать, заявили в Госдуме

Депутат Картаполов: отсрочки от призыва для многодетных отцов не прекратили действовать

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЧастичная мобилизация
Частичная мобилизация - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Частичная мобилизация. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Отсрочки для многодетных отцов, подлежащих призыву по частичной мобилизации, продолжают действовать, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, на прошлой неделе комитет получил от Минобороны официальный ответ по этому поводу.
Мобилизация многодетных - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября 2022, 13:41
Отсрочка для многодетных: кому положена при мобилизации
"Сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили", — сказал депутат.
Отсрочку от призыва для многодетных отцов ввели в октябре. Но в середине января некоторые Telegram-каналы начали писать, что соответствующий пункт директивы Генштаба прекратил действовать. Эти слухи опроверг, в частности, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Картаполов, со своей стороны, отмечал, что работа в Госдуме над пакетом законопроектов об отсрочках продолжается.
Призыв по частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября. Как поясняли в Минобороны, это требовалось для поддержания контроля на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьГосдума РФАндрей КартаполовВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНРЧастичная мобилизация в России
 
 
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