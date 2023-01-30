https://ria.ru/20230130/otsrochka-1848348518.html

Отсрочки для многодетных отцов не прекратили действовать, заявили в Госдуме

Отсрочки для многодетных отцов не прекратили действовать, заявили в Госдуме - РИА Новости, 30.01.2023

Отсрочки для многодетных отцов не прекратили действовать, заявили в Госдуме

Отсрочки для многодетных отцов, подлежащих призыву по частичной мобилизации, продолжают действовать, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:42

2023-01-30T11:42

2023-01-30T13:01

специальная военная операция на украине

безопасность

госдума рф

андрей картаполов

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Отсрочки для многодетных отцов, подлежащих призыву по частичной мобилизации, продолжают действовать, заявил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, на прошлой неделе комитет получил от Минобороны официальный ответ по этому поводу."Сообщается, что указания Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации от 4 октября 2022 года свое действие не прекратили", — сказал депутат. Отсрочку от призыва для многодетных отцов ввели в октябре. Но в середине января некоторые Telegram-каналы начали писать, что соответствующий пункт директивы Генштаба прекратил действовать. Эти слухи опроверг, в частности, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.Картаполов, со своей стороны, отмечал, что работа в Госдуме над пакетом законопроектов об отсрочках продолжается.Призыв по частичной мобилизации продолжался в России с 21 сентября до конца октября. Как поясняли в Минобороны, это требовалось для поддержания контроля на линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации на Украине. В вооруженные силы призвали в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.

https://ria.ru/20221010/mnogodetnye-1822788850.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, госдума рф, андрей картаполов, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии