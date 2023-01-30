https://ria.ru/20230130/oglaska-1848461413.html

Минобороны рассказало о реакции стран на военно-биологическую работу США

Минобороны рассказало о реакции стран на военно-биологическую работу США - РИА Новости, 30.01.2023

Минобороны рассказало о реакции стран на военно-биологическую работу США

Обнародование фактов незаконной военно-биологической работы США заставило ряд стран оценить последствия контактов со Штатами по биобезопасности, заявил в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:21

2023-01-30T16:21

2023-01-30T22:55

специальная военная операция на украине

сша

украина

россия

игорь кириллов

министерство обороны сша

евразийский экономический союз

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обнародование фактов незаконной военно-биологической работы США заставило ряд стран оценить последствия контактов со Штатами по биобезопасности, заявил в понедельник начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США. Он уточнил, что обнародование Россией содержания военно-биологических программ Пентагона на Украине получило широкий общественный резонанс. "Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых США биолабораторий, прошли в государствах постсоветского пространства. Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция против биолабораторий, финансируемых Пентагоном. Целый ряд расследований инициирован и в самих Соединенных Штатах", - сказал Кириллов. Начальник РХБЗ добавил, что в поле зрения американских правоохранительных органов попали темы, связанные с подкупом сотрудников социальных сетей и средств массовой информации при освещении в СМИ причин возникновения новой коронавирусной инфекции, а также махинации и манипулирование общественным мнением в отношении американских вакцин против COVID-19, проводимые по заказу биотехнологических и фармкорпораций. Он указал, что обеспокоенность мирового сообщества, связанная с деятельностью финансируемых Пентагоном биолабораторий, последовательно возрастает. -0-

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

сша, украина, россия, игорь кириллов, министерство обороны сша, евразийский экономический союз