16:21 30.01.2023 (обновлено: 22:55 30.01.2023)
Минобороны рассказало о реакции стран на военно-биологическую работу США
РХБЗ: огласка военно-биологической работы США заставила страны задуматься о последствиях
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обнародование фактов незаконной военно-биологической работы США заставило ряд стран оценить последствия контактов со Штатами по биобезопасности, заявил в понедельник начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.
"Считаем принципиально важным, что обнародование фактов незаконной военно-биологической деятельности заставило целый ряд государств взвесить возможные последствия их взаимодействия с США в сфере биобезопасности, по-новому взглянуть на необходимость и целесообразность такого сотрудничества", - отметил генерал.
Он уточнил, что обнародование Россией содержания военно-биологических программ Пентагона на Украине получило широкий общественный резонанс. "Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых США биолабораторий, прошли в государствах постсоветского пространства. Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция против биолабораторий, финансируемых Пентагоном. Целый ряд расследований инициирован и в самих Соединенных Штатах", - сказал Кириллов.
Начальник РХБЗ добавил, что в поле зрения американских правоохранительных органов попали темы, связанные с подкупом сотрудников социальных сетей и средств массовой информации при освещении в СМИ причин возникновения новой коронавирусной инфекции, а также махинации и манипулирование общественным мнением в отношении американских вакцин против COVID-19, проводимые по заказу биотехнологических и фармкорпораций.
Он указал, что обеспокоенность мирового сообщества, связанная с деятельностью финансируемых Пентагоном биолабораторий, последовательно возрастает. -0-