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Минобороны рассказало о реакции стран на военно-биологическую работу США - РИА Новости, 30.01.2023
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Минобороны рассказало о реакции стран на военно-биологическую работу США
Минобороны рассказало о реакции стран на военно-биологическую работу США - РИА Новости, 30.01.2023
Минобороны рассказало о реакции стран на военно-биологическую работу США
Обнародование фактов незаконной военно-биологической работы США заставило ряд стран оценить последствия контактов со Штатами по биобезопасности, заявил в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:21
2023-01-30T22:55
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
игорь кириллов
министерство обороны сша
евразийский экономический союз
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обнародование фактов незаконной военно-биологической работы США заставило ряд стран оценить последствия контактов со Штатами по биобезопасности, заявил в понедельник начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США. Он уточнил, что обнародование Россией содержания военно-биологических программ Пентагона на Украине получило широкий общественный резонанс. "Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых США биолабораторий, прошли в государствах постсоветского пространства. Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция против биолабораторий, финансируемых Пентагоном. Целый ряд расследований инициирован и в самих Соединенных Штатах", - сказал Кириллов. Начальник РХБЗ добавил, что в поле зрения американских правоохранительных органов попали темы, связанные с подкупом сотрудников социальных сетей и средств массовой информации при освещении в СМИ причин возникновения новой коронавирусной инфекции, а также махинации и манипулирование общественным мнением в отношении американских вакцин против COVID-19, проводимые по заказу биотехнологических и фармкорпораций. Он указал, что обеспокоенность мирового сообщества, связанная с деятельностью финансируемых Пентагоном биолабораторий, последовательно возрастает. -0-
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сша, украина, россия, игорь кириллов, министерство обороны сша, евразийский экономический союз
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Евразийский экономический союз
16:21 30.01.2023 (обновлено: 22:55 30.01.2023)
 
Минобороны рассказало о реакции стран на военно-биологическую работу США

РХБЗ: огласка военно-биологической работы США заставила страны задуматься о последствиях

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Обнародование фактов незаконной военно-биологической работы США заставило ряд стран оценить последствия контактов со Штатами по биобезопасности, заявил в понедельник начальник войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.
"Считаем принципиально важным, что обнародование фактов незаконной военно-биологической деятельности заставило целый ряд государств взвесить возможные последствия их взаимодействия с США в сфере биобезопасности, по-новому взглянуть на необходимость и целесообразность такого сотрудничества", - отметил генерал.
Он уточнил, что обнародование Россией содержания военно-биологических программ Пентагона на Украине получило широкий общественный резонанс. "Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых США биолабораторий, прошли в государствах постсоветского пространства. Общественными организациями Евразийского экономического союза была принята резолюция против биолабораторий, финансируемых Пентагоном. Целый ряд расследований инициирован и в самих Соединенных Штатах", - сказал Кириллов.
Начальник РХБЗ добавил, что в поле зрения американских правоохранительных органов попали темы, связанные с подкупом сотрудников социальных сетей и средств массовой информации при освещении в СМИ причин возникновения новой коронавирусной инфекции, а также махинации и манипулирование общественным мнением в отношении американских вакцин против COVID-19, проводимые по заказу биотехнологических и фармкорпораций.
Он указал, что обеспокоенность мирового сообщества, связанная с деятельностью финансируемых Пентагоном биолабораторий, последовательно возрастает. -0-
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаРоссияИгорь КирилловМинистерство обороны СШАЕвразийский экономический союз
 
 
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