https://ria.ru/20230130/obstrel-1848443136.html
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.01.2023
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:29
2023-01-30T15:29
2023-01-30T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "️ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.В ведомстве добавили, что взрывоопасный предмет был сброшен с беспилотного летательного аппарата.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в 14.10 мск украинские войска сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
кировский район
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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика
15:29 30.01.2023 (обновлено: 16:17 30.01.2023)
При обстреле Донецка пострадал мирный житель
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадал мирный житель