https://ria.ru/20230130/obstrel-1848443136.html

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 30.01.2023

При обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:29

2023-01-30T15:29

2023-01-30T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Кировского района Донецка украинскими войсками, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. "️ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) ранили мирного жителя в Кировском районе Донецка", - говорится в сообщении ведомства в его телеграм-канале.В ведомстве добавили, что взрывоопасный предмет был сброшен с беспилотного летательного аппарата.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, уточнило, что в 14.10 мск украинские войска сбросили на Кировский район Донецка боеприпас с БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика