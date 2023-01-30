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Украинские войска выпустили по Широкой Балке еще шесть снарядов - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/obstrel-1848378601.html
Украинские войска выпустили по Широкой Балке еще шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Широкой Балке еще шесть снарядов - РИА Новости, 30.01.2023
Украинские войска выпустили по Широкой Балке еще шесть снарядов
Украинские войска снова обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:59
2023-01-30T12:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 (совпадает с мск - ред) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства. Ранее в понедельник украинские войска выпустили по этому поселку 10 снарядов такого же калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230114/spetsoperatsiya-1844640974.html
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в мире, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
12:59 30.01.2023
 
Украинские войска выпустили по Широкой Балке еще шесть снарядов

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Широкой Балке шесть снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Украинские войска снова обстреляли поселок Широкая Балка, выпустив шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в понедельник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:30 (совпадает с мск - ред) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Широкая Балка: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале представительства.
Ранее в понедельник украинские войска выпустили по этому поселку 10 снарядов такого же калибра.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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