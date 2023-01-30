https://ria.ru/20230130/obstrel-1848369808.html

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 30.01.2023

Украинские военные обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:35

2023-01-30T12:35

2023-01-30T12:36

специальная военная операция на украине

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нато

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку и Горловке шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлениям: 12.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 12.15 - населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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в мире, донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк, стирол, нато