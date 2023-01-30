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Два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области

Два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области - РИА Новости, 30.01.2023

Два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области

Двое мужчин пострадали при обстреле со стороны Украины села в Белгородской области, все службы выехали на место, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:07

2023-01-30T11:07

2023-01-30T11:12

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

шебекино

вячеслав гладков

украина

россия

ситуация в днр и лнр

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БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при обстреле со стороны Украины села в Белгородской области, все службы выехали на место, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230124/malchik-1847206506.html

белгородская область

шебекино

украина

россия

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Кирилл Волков

белгородская область, происшествия, шебекино, вячеслав гладков, украина, россия, ситуация в днр и лнр