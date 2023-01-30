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Два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области
Два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области - РИА Новости, 30.01.2023
Два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области
Двое мужчин пострадали при обстреле со стороны Украины села в Белгородской области, все службы выехали на место, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:07
2023-01-30T11:07
2023-01-30T11:12
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
шебекино
вячеслав гладков
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Двое мужчин пострадали при обстреле со стороны Украины села в Белгородской области, все службы выехали на место, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. Город Шебекино находится примерно в четырех километрах от границы с Украиной, население составляет около 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20230124/malchik-1847206506.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Шебекино, Вячеслав Гладков, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
11:07 30.01.2023 (обновлено: 11:12 30.01.2023)
Два человека пострадали при обстреле села Безлюдовка в Белгородской области
Белгородский губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле села Безлюдовка