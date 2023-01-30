https://ria.ru/20230130/obstrel-1848313485.html

Украинские войска обстреляли территорию ДНР девять раз за сутки

Украинские войска обстреляли территорию ДНР девять раз за сутки - РИА Новости, 30.01.2023

Украинские войска обстреляли территорию ДНР девять раз за сутки

Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 39 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:17

2023-01-30T09:17

2023-01-30T09:17

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

украина

донецк

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 39 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о девяти фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил восемь обстрелов из артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском - один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. Выпустив 39 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы двух населенных пунктов республики: Донецк, Яковлевка. За прошедшие сутки сведения о жертвах среди гражданских лиц и повреждениях гражданской инфраструктуры не поступали. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксирован 31 обстрел.

https://ria.ru/20230125/artemovsk-1847115768.html

донецкая народная республика

украина

донецк

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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк