https://ria.ru/20230130/obstrel-1848307315.html

ВСУ снова обстреляли Широкую Балку в ДНР, поселок обесточен

ВСУ снова обстреляли Широкую Балку в ДНР, поселок обесточен - РИА Новости, 30.01.2023

ВСУ снова обстреляли Широкую Балку в ДНР, поселок обесточен

Поселок Широкая Балка обесточен в Донецкой народной республике в результате обстрела украинскими войсками, повреждены жилые дома, сообщил в понедельник мэр... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T08:39

2023-01-30T08:39

2023-01-30T08:39

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

горловка

украина

иван приходько

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 янв – РИА Новости. Поселок Широкая Балка обесточен в Донецкой народной республике в результате обстрела украинскими войсками, повреждены жилые дома, сообщил в понедельник мэр Горловки Иван Приходько. "В результате обстрела вооруженными формированиями Украины горловского поселка Широкая Балка повреждены жилые дома по улице Плотинная, 35, 37. Поселок обесточен", - написал мэр в своем телеграм-канале. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) также сообщило, что в 7.40 мск украинские войска выпустили по поселку шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров. Ранее ведомство сообщало, что в 7.10 мск по Широкой Балке было выпущено 4 снаряда указанного калибра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230130/dolg-1848259836.html

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, иван приходько, нато, сцкк