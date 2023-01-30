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ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/obstrel-1848305316.html
ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку в ДНР
ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку в ДНР - РИА Новости, 30.01.2023
ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Широкая Балка, выпустив в общей сложности 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T08:15
2023-01-30T08:15
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
стирол
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Широкая Балка, выпустив в общей сложности 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в 7.10 украинские военные выпустили четыре снаряда такого же калибра по поселку Широкая Балка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230125/ukraina-1847137080.html
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горловка
донецкая народная республика
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, стирол, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Стирол, НАТО, СЦКК
08:15 30.01.2023
 
ВСУ обстреляли Горловку и Широкую Балку в ДНР

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Горловке и Широкой Балке десять снарядов

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМужчины у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке со стороны ВСУ
Мужчины у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мужчины у дома, пострадавшего в результате обстрела в Горловке со стороны ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и поселок Широкая Балка, выпустив в общей сложности 10 снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
25 января, 08:00
"Киев не выдержит". С украинцами перестали говорить по-человечески
Кроме того, в 7.10 украинские военные выпустили четыре снаряда такого же калибра по поселку Широкая Балка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 25.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСтиролНАТОСЦКК
 
 
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