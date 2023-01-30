https://ria.ru/20230130/noak-1848501129.html

Эксперт рассказал, когда НОАК будет готова к "освобождению Тайваня"

Эксперт рассказал, когда НОАК будет готова к "освобождению Тайваня" - РИА Новости, 30.01.2023

Эксперт рассказал, когда НОАК будет готова к "освобождению Тайваня"

Если надежда на мирное воссоединение с Тайванем полностью иссякнет, то Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна быть готова к применению силы, для... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:18

2023-01-30T18:18

2023-01-30T18:18

в мире

китай

тайвань

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 30 янв - РИА Новости. Если надежда на мирное воссоединение с Тайванем полностью иссякнет, то Народно-освободительная армия Китая (НОАК) должна быть готова к применению силы, для этого Китаю необходимо нарастить количество ядерных боеголовок и увеличить запасы обычных ракет и авиационных бомб, считает экс-главред китайской государственной газеты Global Times, комментатор издания Ху Сицзинь. Генерал ВВС США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой предположил, что США через два года будут воевать с КНР, ранее сообщил телеканал NBC со ссылкой на документ. Как считает Минихан, Китай попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году, чтобы установить контроль над Тайванем. Как пишет Ху Сицзинь в своем аккаунте в социальной сети Weibo, какие бы заявления ни делали США и Тайвань, тайваньская администрация не посмеет провозгласить "независимость Тайваня" в ближайшие несколько лет, а США не пойдут на прямое провоцирование войны в Тайваньском проливе. Он подчеркивает, что Китай выступает за мирное воссоединение родины, но если надежда на это полностью иссякнет, то НОАК должна быть подготовлена к силовому решению. Три условия Для силового решения, по словам Ху Сицзиня, необходимо выполнить три условия. Во-первых, нарастить запасы ядерного оружия как минимум до одной тысячи боеголовок. "Не для того, чтобы война в Тайваньском проливе могла перерасти в ядерную, но при наличии у нас тысячи ядерных боеголовок США не посмеют предаваться несбыточным фантазиям о ядерном шантаже Китая", - пишет он, отмечая, что наличие такого количества ядерного оружия у КНР снизит желание США принимать участие в войне "почти до нуля". Во-вторых, по мнению Ху Сицзиня, чтобы быть готовым к "освобождению Тайваня" силовым методом, Китаю необходимо располагать большими запасами обычных вооружений. "Наши запасы ракет и авиационных бомб, а также количество боевых самолетов, которые могут быть мобилизованы для участия в войне, должны превышать совокупные возможности США, Япония и Тайваня, которые они могут мобилизовать для участия в войне", - пишет он. По его словам, ежедневные мощности по производству ракет и бомб в Китае также должны превышать возможности США и Японии, а также Австралии. В-третьих, как пишет Ху Сицзинь, Китай должен быть готов в кратчайшие сроки при помощи обычных бомб вывести из строя все военные объекты и объекты двойного назначения на острове. "Необходимо не только в кратчайшие сроки уничтожить боеспособность тайваньских вооруженных сил, но и быстро парализовать транспортную систему Тайваня, систему электроснабжения, радиотелевизионную и интернет-инфраструктуру, стремительно сломав волю к сражению у сил, выступающих за независимость Тайваня", - пишет он, отмечая, что сопротивление на острове должно быть подавлено до того, как США могут оказать поддержку. Мирный путь и обострение Ху Сицзинь выразил надежду на то, что тайваньский вопрос удастся решить мирным путем. По его словам, вышеупомянутые подготовительные меры со стороны КНР снизят вероятность начала военных действий, значительно повысив шансы на мирное воссоединение родины. Ху Сицзинь также призвал Минихана и его коллег прекратить использовать медиавойны для запугивания Китая. Телеканал NBC отмечал, что записка Минихана адресована всем командующим боевыми частями в ВВС. В ней Минихан также приказывает подчиненным к концу февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с КНР. Генерал помимо этого призвал командующих с большей готовностью идти на риск в ходе обучения. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.

https://ria.ru/20230128/ssha-1848046752.html

https://ria.ru/20221230/tayvan-1842421719.html

https://ria.ru/20230112/kitay-1844272484.html

https://ria.ru/20230119/shpionazh-1845975497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, китай, тайвань, народно-освободительная армия китая