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В Челябинской области простятся с местным депутатом, погибшим в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2023
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В Челябинской области простятся с местным депутатом, погибшим в зоне СВО
В Челябинской области простятся с местным депутатом, погибшим в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2023
В Челябинской области простятся с местным депутатом, погибшим в зоне СВО
Экс-депутат Златоустовского городского собрания в Челябинской области Александр Негребецких погиб в ходе спецоперации на Украине, прощание с ним состоится 31... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:31
2023-01-30T17:31
специальная военная операция на украине
безопасность
златоуст
челябинская область
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Экс-депутат Златоустовского городского собрания в Челябинской области Александр Негребецких погиб в ходе спецоперации на Украине, прощание с ним состоится 31 января, сообщил бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин. На странице Негребецких в соцсети "ВКонтакте" указывается, что несколько лет назад он уехал в Донбасс, потом вернулся, а с началом спецоперации снова уехал в ДНР. Летом 2022 года он погиб, "как положено воину, в бою", уточняют его сослуживцы. "Ну вот и вернулся домой Саша... Много было домыслов, кто-то верил, кто-то не верил в его смерть ... Покойся с миром, друг. Мои соболезнования родным и близким", - написал экс-глава Златоуста на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Также Жилин сообщил, что прощание с Негребецких состоится 31 января. По данным местных СМИ, Александр Негребецких — ветеран второй чеченской кампании, которую прошел в рядах спецназа ГРУ, экс-депутат горсобрания Златоуста от партии КПРФ, также ранее был первым секретарем КПРФ в Златоусте. Кроме того, работал на Златоустовском металлургическом заводе и, как сообщалось, в 2009 году объявлял голодовку, требуя не консервировать завод.
златоуст
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безопасность, златоуст, челябинская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Златоуст, Челябинская область, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:31 30.01.2023
 
В Челябинской области простятся с местным депутатом, погибшим в зоне СВО

В Златоусте похоронят бывшего депутата Негребецких, погибшего летом на спецоперации

© Фото со страницы Александра Негребецких в соцсетиАлександр Негребецких
Александр Негребецких
© Фото со страницы Александра Негребецких в соцсети
Александр Негребецких. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Экс-депутат Златоустовского городского собрания в Челябинской области Александр Негребецких погиб в ходе спецоперации на Украине, прощание с ним состоится 31 января, сообщил бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин.
На странице Негребецких в соцсети "ВКонтакте" указывается, что несколько лет назад он уехал в Донбасс, потом вернулся, а с началом спецоперации снова уехал в ДНР. Летом 2022 года он погиб, "как положено воину, в бою", уточняют его сослуживцы.
"Ну вот и вернулся домой Саша... Много было домыслов, кто-то верил, кто-то не верил в его смерть ... Покойся с миром, друг. Мои соболезнования родным и близким", - написал экс-глава Златоуста на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Также Жилин сообщил, что прощание с Негребецких состоится 31 января.
По данным местных СМИ, Александр Негребецких — ветеран второй чеченской кампании, которую прошел в рядах спецназа ГРУ, экс-депутат горсобрания Златоуста от партии КПРФ, также ранее был первым секретарем КПРФ в Златоусте. Кроме того, работал на Златоустовском металлургическом заводе и, как сообщалось, в 2009 году объявлял голодовку, требуя не консервировать завод.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗлатоустЧелябинская областьРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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