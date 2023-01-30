https://ria.ru/20230130/negrebetskikh-1848486366.html

В Челябинской области простятся с местным депутатом, погибшим в зоне СВО

В Челябинской области простятся с местным депутатом, погибшим в зоне СВО - РИА Новости, 30.01.2023

В Челябинской области простятся с местным депутатом, погибшим в зоне СВО

Экс-депутат Златоустовского городского собрания в Челябинской области Александр Негребецких погиб в ходе спецоперации на Украине, прощание с ним состоится 31... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:31

2023-01-30T17:31

2023-01-30T17:31

специальная военная операция на украине

безопасность

златоуст

челябинская область

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ЧЕЛЯБИНСК, 30 янв – РИА Новости. Экс-депутат Златоустовского городского собрания в Челябинской области Александр Негребецких погиб в ходе спецоперации на Украине, прощание с ним состоится 31 января, сообщил бывший глава Златоуста Вячеслав Жилин. На странице Негребецких в соцсети "ВКонтакте" указывается, что несколько лет назад он уехал в Донбасс, потом вернулся, а с началом спецоперации снова уехал в ДНР. Летом 2022 года он погиб, "как положено воину, в бою", уточняют его сослуживцы. "Ну вот и вернулся домой Саша... Много было домыслов, кто-то верил, кто-то не верил в его смерть ... Покойся с миром, друг. Мои соболезнования родным и близким", - написал экс-глава Златоуста на своей странице в соцсети "ВКонтакте". Также Жилин сообщил, что прощание с Негребецких состоится 31 января. По данным местных СМИ, Александр Негребецких — ветеран второй чеченской кампании, которую прошел в рядах спецназа ГРУ, экс-депутат горсобрания Златоуста от партии КПРФ, также ранее был первым секретарем КПРФ в Златоусте. Кроме того, работал на Златоустовском металлургическом заводе и, как сообщалось, в 2009 году объявлял голодовку, требуя не консервировать завод.

златоуст

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, златоуст, челябинская область, россия, украина, ситуация в днр и лнр