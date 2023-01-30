https://ria.ru/20230130/neft-1848456075.html

Стало известно, как конфликт на Украине повлияет на рынок нефти и газа

Стало известно, как конфликт на Украине повлияет на рынок нефти и газа - РИА Новости, 30.01.2023

Стало известно, как конфликт на Украине повлияет на рынок нефти и газа

Конфликт на Украине может ускорить процесс отказа от нефти и газа, потому что страны отдают предпочтение собственным возобновляемым источникам энергии, пишет... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:07

2023-01-30T16:07

2023-01-30T16:07

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине может ускорить процесс отказа от нефти и газа, потому что страны отдают предпочтение собственным возобновляемым источникам энергии, пишет Bloomberg. "Повышение внимания к энергобезопасности из-за российско-украинского конфликта может ускорить энергетический переход, поскольку страны стремятся расширить доступ к энергии собственного производства, большая часть которой, вероятно, будет поступать из возобновляемых источников и за счет другого неископаемого топлива", — цитирует агентство главного экономиста BP Спенсера Дейла. В статье отмечается, что аналитики компании BP прогнозируют гораздо более резкое снижение спроса на ископаемое топливо в 2035 году. Кроме того, конфликт на Украине приведет к тому, что к 2035 году мировой ВВП снизится как минимум на два процент по сравнению с ожиданиями год назад, говорится в сообщении BP. Это означает, что выбросы также будут ниже прогнозируемых. Согласно наиболее консервативному сценарию BP с точки зрения климатических целей, мировой спрос на нефть к 2050 году будет составлять около 73 миллионов баррелей в день, что на 25 процентов меньше, чем в 2019 году. При этом, во всех сценариях мир будет полагаться на ОПЭК, поскольку ее доля в поставках нефти будет колебаться от 45% до 65%. Картель будет устойчивым, поскольку у него более низкие затраты, чем у конкурирующих производителей. таких как США, резюмировалось в материале.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230125/neft-1847067950.html

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bp plc., сша, украина, цены на нефть, в мире