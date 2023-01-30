https://ria.ru/20230130/neft-1848414518.html

МИД Пакистана надеется, что никто не вмешается в торговлю нефтью с Россией

МИД Пакистана надеется, что никто не вмешается в торговлю нефтью с Россией - РИА Новости, 30.01.2023

МИД Пакистана надеется, что никто не вмешается в торговлю нефтью с Россией

Исламабад надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в торговлю нефтью между Россией и Пакистаном, заявил в понедельник глава МИД Пакистана Билавал Бхутто РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:36

2023-01-30T14:36

2023-01-30T14:37

цены на нефть

пакистан

россия

билавал бхутто зардари

сергей лавров

экономика

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Исламабад надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в торговлю нефтью между Россией и Пакистаном, заявил в понедельник глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари. "Мы продолжаем вести активные переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики между Пакистаном и Россией. Как вы, возможно, знаете, Пакистан сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, у нас есть многочисленные проблемы, связанные с высокими ценами на импортными углеводороды. Я ожидаю хорошего прогресса по нашим дискуссиям между Россией и Пакистаном по теме энергетики", - сказал глава пакистанской дипломатии в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Мы надеемся, что третьи страны не будут вмешиваться в отношения между Россией и Пакистаном. Мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить наш народ всем необходимым", - подчеркнул глава МИД Пакистана.

https://ria.ru/20230127/neft-1847795205.html

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Ольга Фомченкова

цены на нефть, пакистан, россия, билавал бхутто зардари, сергей лавров, экономика