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МИД Пакистана надеется, что никто не вмешается в торговлю нефтью с Россией - РИА Новости, 30.01.2023
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МИД Пакистана надеется, что никто не вмешается в торговлю нефтью с Россией
МИД Пакистана надеется, что никто не вмешается в торговлю нефтью с Россией - РИА Новости, 30.01.2023
МИД Пакистана надеется, что никто не вмешается в торговлю нефтью с Россией
Исламабад надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в торговлю нефтью между Россией и Пакистаном, заявил в понедельник глава МИД Пакистана Билавал Бхутто РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:36
2023-01-30T14:37
цены на нефть
пакистан
россия
билавал бхутто зардари
сергей лавров
экономика
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Исламабад надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в торговлю нефтью между Россией и Пакистаном, заявил в понедельник глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари. "Мы продолжаем вести активные переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики между Пакистаном и Россией. Как вы, возможно, знаете, Пакистан сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, у нас есть многочисленные проблемы, связанные с высокими ценами на импортными углеводороды. Я ожидаю хорошего прогресса по нашим дискуссиям между Россией и Пакистаном по теме энергетики", - сказал глава пакистанской дипломатии в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым. "Мы надеемся, что третьи страны не будут вмешиваться в отношения между Россией и Пакистаном. Мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить наш народ всем необходимым", - подчеркнул глава МИД Пакистана.
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цены на нефть, пакистан, россия, билавал бхутто зардари, сергей лавров, экономика
Цены на нефть, Пакистан, Россия, Билавал Бхутто Зардари, Сергей Лавров, Экономика
14:36 30.01.2023 (обновлено: 14:37 30.01.2023)
 
МИД Пакистана надеется, что никто не вмешается в торговлю нефтью с Россией

Глава МИД Пакистана Зардари надеется, что никто не вмешается в торговлю нефтью с Россией

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Исламабад надеется, что третьи страны не будут вмешиваться в торговлю нефтью между Россией и Пакистаном, заявил в понедельник глава МИД Пакистана Билавал Бхутто Зардари.
"Мы продолжаем вести активные переговоры по сотрудничеству в сфере энергетики между Пакистаном и Россией. Как вы, возможно, знаете, Пакистан сталкивается с серьезным энергетическим кризисом, у нас есть многочисленные проблемы, связанные с высокими ценами на импортными углеводороды. Я ожидаю хорошего прогресса по нашим дискуссиям между Россией и Пакистаном по теме энергетики", - сказал глава пакистанской дипломатии в ходе пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Мы надеемся, что третьи страны не будут вмешиваться в отношения между Россией и Пакистаном. Мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить наш народ всем необходимым", - подчеркнул глава МИД Пакистана.
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Цены на нефтьПакистанРоссияБилавал Бхутто ЗардариСергей ЛавровЭкономика
 
 
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