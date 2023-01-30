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В Омской области ликвидировали разлив нефти после аварии на трубопроводе - РИА Новости, 30.01.2023
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В Омской области ликвидировали разлив нефти после аварии на трубопроводе
В Омской области ликвидировали разлив нефти после аварии на трубопроводе - РИА Новости, 30.01.2023
В Омской области ликвидировали разлив нефти после аварии на трубопроводе
Угрозы экологии в результате аварии с разливом нефти на трубопроводе в Омской области нет, причины происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе "Транснефть... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:02
2023-01-30T13:02
происшествия
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
транснефть
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Угрозы экологии в результате аварии с разливом нефти на трубопроводе в Омской области нет, причины происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе "Транснефть - Западная Сибирь". Авария на нефтепроводе в минувшую пятницу привела к разливу нефти в Омской области, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Утечка сырой нефти объемом 60 кубических метров на участке магистрального нефтепровода произошла во время плановых ремонтных работ на площади 200 квадратных метров. В компании при этом отметили, что объем "локализовался в приямке охранной зоны магистрального нефтепровода". "Возможность попадания нефти в водные артерии исключена. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте осуществляется постоянный экологический мониторинг", - говорится в сообщении "Транснефть - Западная Сибирь". "Причины произошедшего устанавливаются, создана комиссия по расследованию нештатной ситуации. Инцидент не повлиял на плановый срок проведения ремонтных работ", - добавили в компании. Очистка территории, а также сбор и вывоз загрязнённого грунта на данный момент завершены. Транспортировка нефти осуществляется в штатном режиме.
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происшествия, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), транснефть, россия
Происшествия, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Транснефть, Россия
13:02 30.01.2023
 
В Омской области ликвидировали разлив нефти после аварии на трубопроводе

Структура "Транснефти" опровергла угрозу экологии после разлива на нефтепроводе под Омском

© Фото : ТранснефтьЛиквидация разлива топлива
Ликвидация разлива топлива - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Транснефть
Ликвидация разлива топлива. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Угрозы экологии в результате аварии с разливом нефти на трубопроводе в Омской области нет, причины происшествия выясняются, сообщили в пресс-службе "Транснефть - Западная Сибирь".
Авария на нефтепроводе в минувшую пятницу привела к разливу нефти в Омской области, сообщили ранее в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Утечка сырой нефти объемом 60 кубических метров на участке магистрального нефтепровода произошла во время плановых ремонтных работ на площади 200 квадратных метров. В компании при этом отметили, что объем "локализовался в приямке охранной зоны магистрального нефтепровода".
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"Возможность попадания нефти в водные артерии исключена. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей. Угрозы жизни и здоровью населения нет. На месте осуществляется постоянный экологический мониторинг", - говорится в сообщении "Транснефть - Западная Сибирь".
"Причины произошедшего устанавливаются, создана комиссия по расследованию нештатной ситуации. Инцидент не повлиял на плановый срок проведения ремонтных работ", - добавили в компании.
Очистка территории, а также сбор и вывоз загрязнённого грунта на данный момент завершены. Транспортировка нефти осуществляется в штатном режиме.
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ПроисшествияОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТранснефтьРоссия
 
 
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