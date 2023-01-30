https://ria.ru/20230130/nato-1848384148.html

В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО

В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО - РИА Новости, 30.01.2023

В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о перспективах диалога с НАТО говорить сейчас затруднительно, поскольку альянс давно прекратил любые... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:10

2023-01-30T13:10

2023-01-30T13:10

россия

дмитрий песков

нато

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о перспективах диалога с НАТО говорить сейчас затруднительно, поскольку альянс давно прекратил любые субстантивные контакты с Россией. "Что касается НАТО и контактов. Этих контактов нет. Вы знаете, что в свое время НАТО прекратила любые сколь-либо субстантивные контакты с нашей страной. Поэтому в настоящий момент о таких контактах говорить весьма затруднительно", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20230130/nato-1848379070.html

россия

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