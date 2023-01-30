https://ria.ru/20230130/nato-1848384148.html
В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО
В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО - РИА Новости, 30.01.2023
В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о перспективах диалога с НАТО говорить сейчас затруднительно, поскольку альянс давно прекратил любые... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:10
2023-01-30T13:10
2023-01-30T13:10
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о перспективах диалога с НАТО говорить сейчас затруднительно, поскольку альянс давно прекратил любые субстантивные контакты с Россией. "Что касается НАТО и контактов. Этих контактов нет. Вы знаете, что в свое время НАТО прекратила любые сколь-либо субстантивные контакты с нашей страной. Поэтому в настоящий момент о таких контактах говорить весьма затруднительно", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков, нато
Россия, Дмитрий Песков, НАТО
В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО
Песков: контактов России и НАТО нет и говорить о перспективах диалога затруднительно