Рейтинг@Mail.ru
В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/nato-1848384148.html
В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО
В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО - РИА Новости, 30.01.2023
В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о перспективах диалога с НАТО говорить сейчас затруднительно, поскольку альянс давно прекратил любые... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:10
2023-01-30T13:10
россия
дмитрий песков
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о перспективах диалога с НАТО говорить сейчас затруднительно, поскольку альянс давно прекратил любые субстантивные контакты с Россией. "Что касается НАТО и контактов. Этих контактов нет. Вы знаете, что в свое время НАТО прекратила любые сколь-либо субстантивные контакты с нашей страной. Поэтому в настоящий момент о таких контактах говорить весьма затруднительно", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20230130/nato-1848379070.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_140:182:2628:2048_1920x0_80_0_0_ca72e5474e7d8337d600b228154043ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, нато
Россия, Дмитрий Песков, НАТО
13:10 30.01.2023
 
В Кремле ответили на вопрос о перспективах диалога с НАТО

Песков: контактов России и НАТО нет и говорить о перспективах диалога затруднительно

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о перспективах диалога с НАТО говорить сейчас затруднительно, поскольку альянс давно прекратил любые субстантивные контакты с Россией.
"Что касается НАТО и контактов. Этих контактов нет. Вы знаете, что в свое время НАТО прекратила любые сколь-либо субстантивные контакты с нашей страной. Поэтому в настоящий момент о таких контактах говорить весьма затруднительно", - сказал Песков журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 13:00Специальная военная операция на Украине
Зеленский втягивает НАТО в войну с Россией, считает французский разведчик
 
РоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала