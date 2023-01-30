Зеленский втягивает НАТО в войну с Россией, считает французский разведчик
Французский генерал разведки Гомар: Зеленский втягивает НАТО в военный конфликт с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский, попросивший у НАТО истребители и ракеты, пытается втянуть альянс в военный конфликт с Россией, западные страны уже выходят на новый уровень эскалации противостояния с РФ, считает бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар.
Ранее в заявлении на сайте офиса президента Украины сообщалось, что Зеленский, после того как западные страны заявили о намерении поставить Украине танки, начал запрашивать помощь в виде самолетов и ракет.
"Я не знаю, что готовит нам 2023 год, но мы уже видим, что украинский президент хочет много истребителей. Чтобы изменить соотношение сил, он хочет атаковать и снова перейти в наступление. Я думаю, он бы втянул НАТО в эту войну. Мы уже видим следующий шаг - почему бы завтра не запросить военные корабли и, наконец, солдат?" - заявил Гомар в интервью изданию Valeurs Actuelles.
По его мнению, западные страны "выходят на новый уровень" эскалации конфликта с Россией. "Мы начали с поставок легких вооружений, чтобы прийти к поставкам тяжелых танков. Западные страны медленно втягиваются в войну", - отметил бывший глава военной разведки.
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Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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