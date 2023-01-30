https://ria.ru/20230130/moskva-1848384252.html
Более 1 млрд кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году
Более 1 млрд кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году - РИА Новости, 30.01.2023
Более 1 млрд кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году
Более 1 миллиарда кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:11
2023-01-30T13:11
2023-01-30T14:57
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 1 миллиарда кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Их сегодняшних мощностей достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей. За прошлый год со станций вышло более 1 миллиарда кубометров питьевой воды. Постоянно ведется работа по внедрению новейших высокоэффективных технологий, повышающих качество воды, в том числе озонирования с сорбцией на активированном угле", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что качество питьевой воды строго контролируется на всех этапах пути к потребителю. Вода анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. За прошлый год было проведено свыше 2,5 миллионов различных исследований. "Городская сеть водоснабжения в Москве является самой протяженной в стране – более 13 тысяч километров", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20230128/park-1848059466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, вода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Вода