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Более 1 млрд кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году - РИА Новости, 30.01.2023
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Более 1 млрд кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году
Более 1 млрд кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году - РИА Новости, 30.01.2023
Более 1 млрд кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году
Более 1 миллиарда кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:11
2023-01-30T14:57
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москва
петр бирюков
вода
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 1 миллиарда кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Их сегодняшних мощностей достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей. За прошлый год со станций вышло более 1 миллиарда кубометров питьевой воды. Постоянно ведется работа по внедрению новейших высокоэффективных технологий, повышающих качество воды, в том числе озонирования с сорбцией на активированном угле", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова. Отмечается, что качество питьевой воды строго контролируется на всех этапах пути к потребителю. Вода анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. За прошлый год было проведено свыше 2,5 миллионов различных исследований. "Городская сеть водоснабжения в Москве является самой протяженной в стране – более 13 тысяч километров", - дополняется в сообщении.
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москва, петр бирюков, вода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Вода
13:11 30.01.2023 (обновлено: 14:57 30.01.2023)
 

Более 1 млрд кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкВосточная станция водоподготовки
Восточная станция водоподготовки - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Восточная станция водоподготовки
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Более 1 миллиарда кубометров питьевой воды подготовили в Москве в 2022 году, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Подготовка питьевой воды для столицы и ряда близлежащих городов Подмосковья осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Их сегодняшних мощностей достаточно для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей. За прошлый год со станций вышло более 1 миллиарда кубометров питьевой воды. Постоянно ведется работа по внедрению новейших высокоэффективных технологий, повышающих качество воды, в том числе озонирования с сорбцией на активированном угле", – цитируют в сообщении заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
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Отмечается, что качество питьевой воды строго контролируется на всех этапах пути к потребителю. Вода анализируется по 184 физико-химическим, микробиологическим и гидробиологическим показателям. За прошлый год было проведено свыше 2,5 миллионов различных исследований.
"Городская сеть водоснабжения в Москве является самой протяженной в стране – более 13 тысяч километров", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковВода
 
 
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