https://ria.ru/20230130/mongoliya-1848296828.html

Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер

Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер - РИА Новости, 30.01.2023

Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер

Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете Financial Times. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T06:26

2023-01-30T06:26

2023-01-30T10:22

в мире

монголия

россия

украина

лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ

владимир путин

евросоюз

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете Financial Times."Несмотря на то что Монголия — демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России", — отметил чиновник.По его словам, ограничительные меры против Москвы стали "двойной санкцией" в отношении его страны, хотя "вины" Монголии нет. К примеру, авиакомпании, которые раньше летали между Европой и Азией через воздушное пространство России, пролетали также над территорией Монголии, за что Улан-Батор получал "навигационные сборы". Ситуация изменилась после того, как Москва в ответ на санкции ЕС запретила полеты над Россией для нескольких стран. По его словам, ситуация вокруг Украины — "не просто конфликт между двумя странами", она негативно влияет на мировую экономику и "особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию". После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230128/mongoliya-1848100409.html

https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1846044398.html

монголия

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в мире, монголия, россия, украина, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, владимир путин, евросоюз