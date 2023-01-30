Рейтинг@Mail.ru
Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/mongoliya-1848296828.html
Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер
Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер - РИА Новости, 30.01.2023
Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер
Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете Financial Times. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T06:26
2023-01-30T10:22
в мире
монголия
россия
украина
лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ
владимир путин
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836875824_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_853aaec1a315f39bee88cb1be172954c.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете Financial Times."Несмотря на то что Монголия — демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России", — отметил чиновник.По его словам, ограничительные меры против Москвы стали "двойной санкцией" в отношении его страны, хотя "вины" Монголии нет. К примеру, авиакомпании, которые раньше летали между Европой и Азией через воздушное пространство России, пролетали также над территорией Монголии, за что Улан-Батор получал "навигационные сборы". Ситуация изменилась после того, как Москва в ответ на санкции ЕС запретила полеты над Россией для нескольких стран. По его словам, ситуация вокруг Украины — "не просто конфликт между двумя странами", она негативно влияет на мировую экономику и "особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию". После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230128/mongoliya-1848100409.html
https://ria.ru/20230119/khabarovsk-1846044398.html
монголия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/07/1836875824_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_69cf4ec88f84599e1596ab4f36cacb87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, монголия, россия, украина, лувсаннамсрайн оюун-эрдэнэ, владимир путин, евросоюз
В мире, Монголия, Россия, Украина, Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, Владимир Путин, Евросоюз
06:26 30.01.2023 (обновлено: 10:22 30.01.2023)
 
Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер

Премьер Оюун-Эрдэнэ заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на Монголию

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете Financial Times.
"Несмотря на то что Монголия — демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России", — отметил чиновник.
Ухнаагийн Хурэлсух - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 15:49
Президент Монголии наложил вето на законопроект о цензуре в интернете
По его словам, ограничительные меры против Москвы стали "двойной санкцией" в отношении его страны, хотя "вины" Монголии нет. К примеру, авиакомпании, которые раньше летали между Европой и Азией через воздушное пространство России, пролетали также над территорией Монголии, за что Улан-Батор получал "навигационные сборы". Ситуация изменилась после того, как Москва в ответ на санкции ЕС запретила полеты над Россией для нескольких стран.

"Экономические санкции должны вводиться на основе тщательного анализа, поскольку они оказывают значительное воздействие и негативное влияние на другие страны", — считает монгольский премьер.

По его словам, ситуация вокруг Украины — "не просто конфликт между двумя странами", она негативно влияет на мировую экономику и "особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Страны мира. Монголия - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 17:32Туризм
Из Хабаровска запустят чартеры в Монголию
 
В миреМонголияРоссияУкраинаЛувсаннамсрайн Оюун-ЭрдэнэВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала