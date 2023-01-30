06:26 30.01.2023 (обновлено: 10:22 30.01.2023)
Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер
Премьер Оюун-Эрдэнэ заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на Монголию
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПремьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Монголия страдает от антироссийских санкций, заявил премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в интервью газете Financial Times.
"Несмотря на то что Монголия — демократическая страна, она также находится под давлением из-за санкций, введенных в отношении России", — отметил чиновник.
По его словам, ограничительные меры против Москвы стали "двойной санкцией" в отношении его страны, хотя "вины" Монголии нет. К примеру, авиакомпании, которые раньше летали между Европой и Азией через воздушное пространство России, пролетали также над территорией Монголии, за что Улан-Батор получал "навигационные сборы". Ситуация изменилась после того, как Москва в ответ на санкции ЕС запретила полеты над Россией для нескольких стран.
"Экономические санкции должны вводиться на основе тщательного анализа, поскольку они оказывают значительное воздействие и негативное влияние на другие страны", — считает монгольский премьер.
По его словам, ситуация вокруг Украины — "не просто конфликт между двумя странами", она негативно влияет на мировую экономику и "особенно на малые страны, не имеющие выхода к морю, включая Монголию".
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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