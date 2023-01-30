https://ria.ru/20230130/mkad-1848338499.html

На МКАД столкнулись пять автомобилей

На МКАД столкнулись пять автомобилей - РИА Новости, 30.01.2023

На МКАД столкнулись пять автомобилей

Движение затруднено на внутренней стороне восьмого километра МКАД из-за аварии с пятью автомобилями, сообщили в Telegram-канале столичного департамента... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:11

2023-01-30T11:11

2023-01-30T12:07

мкад

происшествия

авто

россия

москва

дтп

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне восьмого километра МКАД из-за аварии с пятью автомобилями, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. Согласно данным Яндекс.Карт, движение осложнено от 1 до 9 километра МКАД, а также частично по Северо-Восточной хорде. Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20230130/krasnodar-1848286981.html

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мкад, происшествия, авто, россия, москва, дтп