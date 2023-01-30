11:11 30.01.2023 (обновлено: 12:07 30.01.2023)
На МКАД столкнулись пять автомобилей
На внутренней стороне восьмого километра МКАД столкнулись пять автомобилей
© Фото : Дептранс МосквыНа внутренней стороне 8-го км МКАД (в районе пересечения Рязанского проспекта) столкнулись пять автомобилей
© Фото : Дептранс Москвы
На внутренней стороне 8-го км МКАД (в районе пересечения Рязанского проспекта) столкнулись пять автомобилей
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне восьмого километра МКАД из-за аварии с пятью автомобилями, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На внутренней стороне 8-го километра МКАД (в районе пересечения Рязанского проспекта) столкнулись пять автомобилей. Движение в районе аварии существенно затруднено - рекомендуем выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.
© Фото : Дептранс МосквыНа внутренней стороне 8-го км МКАД (в районе пересечения Рязанского проспекта) столкнулись пять автомобилей
© Фото : Дептранс Москвы
На внутренней стороне 8-го км МКАД (в районе пересечения Рязанского проспекта) столкнулись пять автомобилей
Согласно данным Яндекс.Карт, движение осложнено от 1 до 9 километра МКАД, а также частично по Северо-Восточной хорде.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.