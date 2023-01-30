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Во Франции посчитали убытки из-за отказа продать России "Мистрали" - РИА Новости, 30.01.2023
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Во Франции посчитали убытки из-за отказа продать России "Мистрали"
Во Франции посчитали убытки из-за отказа продать России "Мистрали" - РИА Новости, 30.01.2023
Во Франции посчитали убытки из-за отказа продать России "Мистрали"
Франция из-за отказа от передачи России вертолетоносцев в 2015 году потеряла больше 400 миллионов евро, сообщает издание Tribune со ссылкой на отчет французской РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:21
2023-01-30T16:21
франция
россия
египет
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Франция из-за отказа от передачи России вертолетоносцев в 2015 году потеряла больше 400 миллионов евро, сообщает издание Tribune со ссылкой на отчет французской счетной палаты. Россия и Франция в 2015 году расторгли контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль", в РФ так и не были поставлены два почти готовых корабля. Покупатель бывших "Владивостока" и "Севастополя" нашелся довольно быстро - в октябре 2015 года контракт на приобретение "Мистралей" у Франции подписал Египет. "С учетом результатов переговоров с Россией, отказа от платежей, компенсационных выплат Naval Group, модификации сооружений и их передачу Египту, эта операция обошлась Франции в 409 миллионов евро", - приводит издание слова из отчета. Отмечается, что Франция должна была выплатить РФ компенсацию в 949,7 миллиона евро. При этом Египту вертолетоносцы были проданы за 950 миллионов евро. Тогда предполагалось, что итоговые расходы Парижа составят 200-250 миллионов евро, однако теперь стало известно, что они оказались в два раза больше.
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франция, россия, египет
Франция, Россия, Египет
16:21 30.01.2023
 
Во Франции посчитали убытки из-за отказа продать России "Мистрали"

Tribune: Франция из-за отказа от передачи России "Мистралей" потеряла 409 миллионов евро

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкКорабль "Владивосток" класса "Мистраль" в доках компании SNX France
Корабль Владивосток класса Мистраль в доках компании SNX France - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Корабль "Владивосток" класса "Мистраль" в доках компании SNX France. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Франция из-за отказа от передачи России вертолетоносцев в 2015 году потеряла больше 400 миллионов евро, сообщает издание Tribune со ссылкой на отчет французской счетной палаты.
Россия и Франция в 2015 году расторгли контракт на строительство двух вертолетоносцев типа "Мистраль", в РФ так и не были поставлены два почти готовых корабля. Покупатель бывших "Владивостока" и "Севастополя" нашелся довольно быстро - в октябре 2015 года контракт на приобретение "Мистралей" у Франции подписал Египет.
"С учетом результатов переговоров с Россией, отказа от платежей, компенсационных выплат Naval Group, модификации сооружений и их передачу Египту, эта операция обошлась Франции в 409 миллионов евро", - приводит издание слова из отчета.
Отмечается, что Франция должна была выплатить РФ компенсацию в 949,7 миллиона евро. При этом Египту вертолетоносцы были проданы за 950 миллионов евро. Тогда предполагалось, что итоговые расходы Парижа составят 200-250 миллионов евро, однако теперь стало известно, что они оказались в два раза больше.
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