https://ria.ru/20230130/missiya-1848375298.html
РЭЦ проведет деловую миссию российских производителей в Азербайджане
РЭЦ проведет деловую миссию российских производителей в Азербайджане - РИА Новости, 30.01.2023
РЭЦ проведет деловую миссию российских производителей в Азербайджане
Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) проведет деловую миссию российских производителей пищевой продукции в Азербайджане, сообщает центр. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:51
2023-01-30T12:51
2023-01-30T12:51
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
экономика
азербайджан
россия
баку
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) проведет деловую миссию российских производителей пищевой продукции в Азербайджане, сообщает центр."С 1 по 2 марта 2023 года в столице Азербайджана, в Баку, пройдет деловая миссия российских производителей готовой пищевой продукции. В рамках бизнес-миссии дистрибьюторы продуктов питания и напитков, представители торговых сетей Азербайджана и сегмента HORECA смогут познакомиться с продукцией российских компаний, планирующих выйти на азербайджанский рынок или расширить свое присутствие на нем", - говорится в сообщении.Там уточняется, что миссия пройдет в новом формате: помимо деловых встреч и выездных мероприятий, в деловую программу включена шоу-дегустация на открытой кухне отеля Hilton Baku (1B Azadlig Avenue).Шеф-повар представит дегустационные сеты, приготовленные из продукции участников деловой миссии. Гости мероприятия смогут не только познакомиться с представителями российских компаний, но и на месте оценить вкус и качество их продукции, а также сразу узнать условия поставки.
https://ria.ru/20230126/zhenschiny-eksportery-1847668370.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, азербайджан, россия, баку
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Азербайджан, Россия, Баку