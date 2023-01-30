https://ria.ru/20230130/missiya-1848375298.html

РЭЦ проведет деловую миссию российских производителей в Азербайджане

РЭЦ проведет деловую миссию российских производителей в Азербайджане - РИА Новости, 30.01.2023

РЭЦ проведет деловую миссию российских производителей в Азербайджане

Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) проведет деловую миссию российских производителей пищевой продукции в Азербайджане, сообщает центр. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:51

2023-01-30T12:51

2023-01-30T12:51

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

азербайджан

россия

баку

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в Группу ВЭБ.РФ) проведет деловую миссию российских производителей пищевой продукции в Азербайджане, сообщает центр."С 1 по 2 марта 2023 года в столице Азербайджана, в Баку, пройдет деловая миссия российских производителей готовой пищевой продукции. В рамках бизнес-миссии дистрибьюторы продуктов питания и напитков, представители торговых сетей Азербайджана и сегмента HORECA смогут познакомиться с продукцией российских компаний, планирующих выйти на азербайджанский рынок или расширить свое присутствие на нем", - говорится в сообщении.Там уточняется, что миссия пройдет в новом формате: помимо деловых встреч и выездных мероприятий, в деловую программу включена шоу-дегустация на открытой кухне отеля Hilton Baku (1B Azadlig Avenue).Шеф-повар представит дегустационные сеты, приготовленные из продукции участников деловой миссии. Гости мероприятия смогут не только познакомиться с представителями российских компаний, но и на месте оценить вкус и качество их продукции, а также сразу узнать условия поставки.

https://ria.ru/20230126/zhenschiny-eksportery-1847668370.html

азербайджан

россия

баку

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, азербайджан, россия, баку