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В МИД оценили вероятность эскалации на Корейском полуострове - РИА Новости, 30.01.2023
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В МИД оценили вероятность эскалации на Корейском полуострове
В МИД оценили вероятность эскалации на Корейском полуострове - РИА Новости, 30.01.2023
В МИД оценили вероятность эскалации на Корейском полуострове
Дальнейшая эскалация на Корейском полуострове вполне вероятна, если Сеул и Токио сохранят конфронтационный курс, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:29
2023-01-30T11:56
россия
корейский полуостров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дальнейшая эскалация на Корейском полуострове вполне вероятна, если Сеул и Токио сохранят конфронтационный курс, заявили в понедельник в МИД РФ."При сохранении подобного конфронтационного курса вполне вероятна и дальнейшая эскалация", - говорится в опубликованных на сайте МИД ответах, подготовленных к пресс-конференции министра Сергея Лаврова."Впрочем, надеемся, что до опасной черты ситуация не деградирует и все заинтересованные стороны придут к пониманию безальтернативности политико-дипломатического способа урегулирования комплекса проблем Корейского полуострова путем выхода на компромиссные договоренности о создании системы мира и коллективной безопасности, баланса сил в Северо-Восточной Азии", - добавили в МИД.
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россия, корейский полуостров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Корейский полуостров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:29 30.01.2023 (обновлено: 11:56 30.01.2023)
 
В МИД оценили вероятность эскалации на Корейском полуострове

МИД: Россия надеется, что ситуация на Корейском полуострове не дойдет до опасной черты

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дальнейшая эскалация на Корейском полуострове вполне вероятна, если Сеул и Токио сохранят конфронтационный курс, заявили в понедельник в МИД РФ.
"При сохранении подобного конфронтационного курса вполне вероятна и дальнейшая эскалация", - говорится в опубликованных на сайте МИД ответах, подготовленных к пресс-конференции министра Сергея Лаврова.
"Впрочем, надеемся, что до опасной черты ситуация не деградирует и все заинтересованные стороны придут к пониманию безальтернативности политико-дипломатического способа урегулирования комплекса проблем Корейского полуострова путем выхода на компромиссные договоренности о создании системы мира и коллективной безопасности, баланса сил в Северо-Восточной Азии", - добавили в МИД.
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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РоссияКорейский полуостровВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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