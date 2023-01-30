https://ria.ru/20230130/mid-1848344077.html
В МИД оценили вероятность эскалации на Корейском полуострове
В МИД оценили вероятность эскалации на Корейском полуострове - РИА Новости, 30.01.2023
В МИД оценили вероятность эскалации на Корейском полуострове
Дальнейшая эскалация на Корейском полуострове вполне вероятна, если Сеул и Токио сохранят конфронтационный курс, заявили в понедельник в МИД РФ. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:29
2023-01-30T11:29
2023-01-30T11:56
россия
корейский полуостров
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Дальнейшая эскалация на Корейском полуострове вполне вероятна, если Сеул и Токио сохранят конфронтационный курс, заявили в понедельник в МИД РФ."При сохранении подобного конфронтационного курса вполне вероятна и дальнейшая эскалация", - говорится в опубликованных на сайте МИД ответах, подготовленных к пресс-конференции министра Сергея Лаврова."Впрочем, надеемся, что до опасной черты ситуация не деградирует и все заинтересованные стороны придут к пониманию безальтернативности политико-дипломатического способа урегулирования комплекса проблем Корейского полуострова путем выхода на компромиссные договоренности о создании системы мира и коллективной безопасности, баланса сил в Северо-Восточной Азии", - добавили в МИД.
https://ria.ru/20230112/koreya-1844294846.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, корейский полуостров, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Корейский полуостров, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:29 30.01.2023 (обновлено: 11:56 30.01.2023)
В МИД оценили вероятность эскалации на Корейском полуострове
МИД: Россия надеется, что ситуация на Корейском полуострове не дойдет до опасной черты