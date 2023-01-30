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В МИД ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Польшей и Прибалтикой - РИА Новости, 30.01.2023
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В МИД ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Польшей и Прибалтикой
В МИД ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Польшей и Прибалтикой - РИА Новости, 30.01.2023
В МИД ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Польшей и Прибалтикой
Москва не является сторонницей разрыва дипломатических отношений с Польшей и странами Прибалтики, но нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:19
2023-01-30T11:31
россия
польша
прибалтика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
русский язык в мире
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва не является сторонницей разрыва дипломатических отношений с Польшей и странами Прибалтики, но нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны решатся на полный разрыв контактов с РФ, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Польша и страны Балтики – государства, где давно разворачивается оголтелая русофобская кампания и которые пытаются являться закоперщиками любых антироссийских затей Запада. За последнее время двусторонние отношения с этими странами катастрофически деградировали, взаимодействие с ними по всем направлениям заморожено и практически сведено к нулю", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году."Но мы не являемся сторонниками разрыва дипотношений. Даже в самой непростой ситуации необходимо сохранять каналы для ведения диалога, решения вопросов наших сограждан и соотечественников", - добавил министр. При этом Лавров подчеркнул, что "нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны решатся на полный разрыв контактов" с РФ. "Если это произойдёт, то ответственность за этот шаг и его последствия полностью ляжет на руководство этих государств. Мы намерены твердо отстаивать наши национальные интересы, а оппоненты должны понимать, что их действия будут иметь долгосрочные последствия", - добавил министр.
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россия, польша, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), русский язык в мире
Россия, Польша, Прибалтика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Русский язык в мире
11:19 30.01.2023 (обновлено: 11:31 30.01.2023)
 
В МИД ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Польшей и Прибалтикой

МИД: Россия не выступает сторонником разрыва дипотношений с Польшей и Прибалтикой

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва не является сторонницей разрыва дипломатических отношений с Польшей и странами Прибалтики, но нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны решатся на полный разрыв контактов с РФ, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Польша и страны Балтики – государства, где давно разворачивается оголтелая русофобская кампания и которые пытаются являться закоперщиками любых антироссийских затей Запада. За последнее время двусторонние отношения с этими странами катастрофически деградировали, взаимодействие с ними по всем направлениям заморожено и практически сведено к нулю", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
"Но мы не являемся сторонниками разрыва дипотношений. Даже в самой непростой ситуации необходимо сохранять каналы для ведения диалога, решения вопросов наших сограждан и соотечественников", - добавил министр. При этом Лавров подчеркнул, что "нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны решатся на полный разрыв контактов" с РФ. "Если это произойдёт, то ответственность за этот шаг и его последствия полностью ляжет на руководство этих государств. Мы намерены твердо отстаивать наши национальные интересы, а оппоненты должны понимать, что их действия будут иметь долгосрочные последствия", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
27 января, 13:37
СМИ: прием Лаврова в ЮАР показывает, что Запад не смог изолировать Россию
 
РоссияПольшаПрибалтикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Русский язык в мире
 
 
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