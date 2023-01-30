https://ria.ru/20230130/mid-1848340272.html

В МИД ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Польшей и Прибалтикой

В МИД ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Польшей и Прибалтикой - РИА Новости, 30.01.2023

В МИД ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Польшей и Прибалтикой

Москва не является сторонницей разрыва дипломатических отношений с Польшей и странами Прибалтики, но нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:19

2023-01-30T11:19

2023-01-30T11:31

россия

польша

прибалтика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

русский язык в мире

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва не является сторонницей разрыва дипломатических отношений с Польшей и странами Прибалтики, но нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны решатся на полный разрыв контактов с РФ, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров."Польша и страны Балтики – государства, где давно разворачивается оголтелая русофобская кампания и которые пытаются являться закоперщиками любых антироссийских затей Запада. За последнее время двусторонние отношения с этими странами катастрофически деградировали, взаимодействие с ними по всем направлениям заморожено и практически сведено к нулю", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году."Но мы не являемся сторонниками разрыва дипотношений. Даже в самой непростой ситуации необходимо сохранять каналы для ведения диалога, решения вопросов наших сограждан и соотечественников", - добавил министр. При этом Лавров подчеркнул, что "нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны решатся на полный разрыв контактов" с РФ. "Если это произойдёт, то ответственность за этот шаг и его последствия полностью ляжет на руководство этих государств. Мы намерены твердо отстаивать наши национальные интересы, а оппоненты должны понимать, что их действия будут иметь долгосрочные последствия", - добавил министр.

https://ria.ru/20230127/izolyatsiya-1847851471.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, польша, прибалтика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), русский язык в мире