11:19 30.01.2023 (обновлено: 11:31 30.01.2023)
В МИД ответили на вопрос о разрыве дипотношений с Польшей и Прибалтикой
МИД: Россия не выступает сторонником разрыва дипотношений с Польшей и Прибалтикой
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Москва не является сторонницей разрыва дипломатических отношений с Польшей и странами Прибалтики, но нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны решатся на полный разрыв контактов с РФ, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Польша и страны Балтики – государства, где давно разворачивается оголтелая русофобская кампания и которые пытаются являться закоперщиками любых антироссийских затей Запада. За последнее время двусторонние отношения с этими странами катастрофически деградировали, взаимодействие с ними по всем направлениям заморожено и практически сведено к нулю", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналистов по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году.
"Но мы не являемся сторонниками разрыва дипотношений. Даже в самой непростой ситуации необходимо сохранять каналы для ведения диалога, решения вопросов наших сограждан и соотечественников", - добавил министр. При этом Лавров подчеркнул, что "нельзя исключать, что, войдя в антироссийских раж, эти страны решатся на полный разрыв контактов" с РФ. "Если это произойдёт, то ответственность за этот шаг и его последствия полностью ляжет на руководство этих государств. Мы намерены твердо отстаивать наши национальные интересы, а оппоненты должны понимать, что их действия будут иметь долгосрочные последствия", - добавил министр.