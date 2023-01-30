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Спасатели вызволили из автопокрышки подмосковного медведя Федю - РИА Новости, 30.01.2023
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Хорошие новости
https://ria.ru/20230130/medved-1848433919.html
Спасатели вызволили из автопокрышки подмосковного медведя Федю
Спасатели вызволили из автопокрышки подмосковного медведя Федю - РИА Новости, 30.01.2023
Спасатели вызволили из автопокрышки подмосковного медведя Федю
Четырёхсоткилограммовый медведь Фёдор застрял в автомобильной покрышке в национальном конном парке "Русь" в Ленинском районе Московской области, для его... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:07
2023-01-30T15:14
хорошие новости
ленинский район
московская область (подмосковье)
россия
центроспас
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Четырёхсоткилограммовый медведь Фёдор застрял в автомобильной покрышке в национальном конном парке "Русь" в Ленинском районе Московской области, для его спасения потребовалась целая спецоперация, сообщает "Центроспас" МЧС России. "Покрышка застряла на мишке и освободиться самостоятельно Федя не мог, на помощь пришли сотрудники "Центроспаса". Снять покрышку с живого медведя — это целая спецоперация!" - говорится в сообщении телеграм-канала отряда "Центроспас". Отмечается, что для безопасности всех участников спецоперации Федю временно усыпили, сама процедура спасения медведя заняла у опытных сотрудников МЧС примерно 7 минут. "Если бы Федя мог поблагодарить спасателей, он бы это сделал обязательно и за скорость, и за свободу, но лекарственный препарат надежно сделал свое дело", - резюмирует "Центроспас".
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ленинский район
московская область (подмосковье)
россия
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ленинский район, московская область (подмосковье), россия, центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Ленинский район, Московская область (Подмосковье), Россия, Центроспас, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:07 30.01.2023 (обновлено: 15:14 30.01.2023)
 
Спасатели вызволили из автопокрышки подмосковного медведя Федю

В подмосковном конном парке "Русь" МЧС помогли медведю Федору, застрявшему в автопокрышке

© Фото : Отряд ЦентроспасВ Национальном конном парке "Русь" Ленинского района Московской области 400 килограммовый медведь Фёдор застрял в покрышке
В Национальном конном парке Русь Ленинского района Московской области 400 килограммовый медведь Фёдор застрял в покрышке - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Отряд Центроспас
В Национальном конном парке "Русь" Ленинского района Московской области 400 килограммовый медведь Фёдор застрял в покрышке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Четырёхсоткилограммовый медведь Фёдор застрял в автомобильной покрышке в национальном конном парке "Русь" в Ленинском районе Московской области, для его спасения потребовалась целая спецоперация, сообщает "Центроспас" МЧС России.
"Покрышка застряла на мишке и освободиться самостоятельно Федя не мог, на помощь пришли сотрудники "Центроспаса". Снять покрышку с живого медведя — это целая спецоперация!" - говорится в сообщении телеграм-канала отряда "Центроспас".
Отмечается, что для безопасности всех участников спецоперации Федю временно усыпили, сама процедура спасения медведя заняла у опытных сотрудников МЧС примерно 7 минут.
© Фото : Отряд ЦентроспасВ Национальном конном парке "Русь" Ленинского района Московской области 400 килограммовый медведь Фёдор застрял в покрышке
В Национальном конном парке Русь Ленинского района Московской области 400 килограммовый медведь Фёдор застрял в покрышке - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Отряд Центроспас
В Национальном конном парке "Русь" Ленинского района Московской области 400 килограммовый медведь Фёдор застрял в покрышке
"Если бы Федя мог поблагодарить спасателей, он бы это сделал обязательно и за скорость, и за свободу, но лекарственный препарат надежно сделал свое дело", - резюмирует "Центроспас".
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Хорошие новостиЛенинский районМосковская область (Подмосковье)РоссияЦентроспасМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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