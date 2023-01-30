https://ria.ru/20230130/medved-1848433919.html

Спасатели вызволили из автопокрышки подмосковного медведя Федю

Спасатели вызволили из автопокрышки подмосковного медведя Федю - РИА Новости, 30.01.2023

Спасатели вызволили из автопокрышки подмосковного медведя Федю

Четырёхсоткилограммовый медведь Фёдор застрял в автомобильной покрышке в национальном конном парке "Русь" в Ленинском районе Московской области, для его... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:07

2023-01-30T15:07

2023-01-30T15:14

хорошие новости

ленинский район

московская область (подмосковье)

россия

центроспас

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848437282_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_aef91a7ad3b294080b71062663cd2e19.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Четырёхсоткилограммовый медведь Фёдор застрял в автомобильной покрышке в национальном конном парке "Русь" в Ленинском районе Московской области, для его спасения потребовалась целая спецоперация, сообщает "Центроспас" МЧС России. "Покрышка застряла на мишке и освободиться самостоятельно Федя не мог, на помощь пришли сотрудники "Центроспаса". Снять покрышку с живого медведя — это целая спецоперация!" - говорится в сообщении телеграм-канала отряда "Центроспас". Отмечается, что для безопасности всех участников спецоперации Федю временно усыпили, сама процедура спасения медведя заняла у опытных сотрудников МЧС примерно 7 минут. "Если бы Федя мог поблагодарить спасателей, он бы это сделал обязательно и за скорость, и за свободу, но лекарственный препарат надежно сделал свое дело", - резюмирует "Центроспас".

https://ria.ru/20230126/pozhar-1847612612.html

ленинский район

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ленинский район, московская область (подмосковье), россия, центроспас, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)