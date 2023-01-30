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Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/makron-1848537538.html
Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия
Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия - РИА Новости, 30.01.2023
Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия
Украина не должна наносить наносить удары по территории России из поставляемого ей западного оружия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T22:13
2023-01-30T23:10
специальная военная операция на украине
украина
россия
в мире
франция
эммануэль макрон
марк рютте
владимир путин
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ПАРИЖ, 30 янв — РИА Новости. Украина не должна наносить наносить удары по территории России из поставляемого ей западного оружия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге.Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца."Одним из критериев поставки вооружений является то, что они не должны приводить к эскалации конфликта. То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории", — отметил глава государства.По словам Макрона, передаваемые киевским властям вооружения должны служить только для защиты страны в ее сопротивлении.При этом в конце декабря прошлого года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о готовности атаковать российские территории в случае дальнейшего нанесения ударов по территории республики.Кроме того, ВСУ 5 декабря попытались вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Их удалось сбить, но в результате падения обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Российская армия, в свою очередь, с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. Вместе с тем, как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская армия не атакует объекты гражданской инфраструктуры. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230119/ssha-1845859968.html
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украина, россия, в мире, франция, эммануэль макрон, марк рютте, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, алексей данилов
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Марк Рютте, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, Алексей Данилов
22:13 30.01.2023 (обновлено: 23:10 30.01.2023)
 
Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия

Макрон заявил, что Украина не должна атаковать территорию России из западного оружия

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 янв — РИА Новости. Украина не должна наносить наносить удары по территории России из поставляемого ей западного оружия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге.
Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца.
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19 января, 01:19
СМИ: США рассматривают поставки Украине оружия для удара по Крыму
"Одним из критериев поставки вооружений является то, что они не должны приводить к эскалации конфликта. То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории", — отметил глава государства.
По словам Макрона, передаваемые киевским властям вооружения должны служить только для защиты страны в ее сопротивлении.
При этом в конце декабря прошлого года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о готовности атаковать российские территории в случае дальнейшего нанесения ударов по территории республики.
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28 января, 14:04
СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине
Кроме того, ВСУ 5 декабря попытались вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Их удалось сбить, но в результате падения обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали.
Российская армия, в свою очередь, с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. Вместе с тем, как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская армия не атакует объекты гражданской инфраструктуры.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВ миреФранцияЭммануэль МакронМарк РюттеВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОАлексей Данилов
 
 
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