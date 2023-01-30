https://ria.ru/20230130/makron-1848537538.html

Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия

Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия - РИА Новости, 30.01.2023

Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия

Украина не должна наносить наносить удары по территории России из поставляемого ей западного оружия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T22:13

2023-01-30T22:13

2023-01-30T23:10

специальная военная операция на украине

украина

россия

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эммануэль макрон

марк рютте

владимир путин

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ПАРИЖ, 30 янв — РИА Новости. Украина не должна наносить наносить удары по территории России из поставляемого ей западного оружия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге.Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца."Одним из критериев поставки вооружений является то, что они не должны приводить к эскалации конфликта. То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории", — отметил глава государства.По словам Макрона, передаваемые киевским властям вооружения должны служить только для защиты страны в ее сопротивлении.При этом в конце декабря прошлого года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о готовности атаковать российские территории в случае дальнейшего нанесения ударов по территории республики.Кроме того, ВСУ 5 декабря попытались вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Их удалось сбить, но в результате падения обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали. Российская армия, в свою очередь, с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. Вместе с тем, как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская армия не атакует объекты гражданской инфраструктуры. На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/ssha-1845859968.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

украина, россия, в мире, франция, эммануэль макрон, марк рютте, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, алексей данилов