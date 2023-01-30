22:13 30.01.2023 (обновлено: 23:10 30.01.2023)
Макрон: Украина не должна наносить удары по России из поставляемого оружия
Макрон заявил, что Украина не должна атаковать территорию России из западного оружия
© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 30 янв — РИА Новости. Украина не должна наносить наносить удары по территории России из поставляемого ей западного оружия, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте пресс-конференции в Гааге.
Трансляция мероприятия велась в соцсетях Елисейского дворца.
"Одним из критериев поставки вооружений является то, что они не должны приводить к эскалации конфликта. То есть из поставляемого нами оружия не должны наноситься удары по российской территории", — отметил глава государства.
По словам Макрона, передаваемые киевским властям вооружения должны служить только для защиты страны в ее сопротивлении.
При этом в конце декабря прошлого года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил о готовности атаковать российские территории в случае дальнейшего нанесения ударов по территории республики.
28 января, 14:04СМИ: США хотят поменять стратегию поставок оружия Украине
Кроме того, ВСУ 5 декабря попытались вывести из строя российские самолеты дальней авиации, ударив реактивными беспилотниками советской разработки по военным аэродромам Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Их удалось сбить, но в результате падения обломков погибли трое военнослужащих из технического состава, еще четверо пострадали.
Российская армия, в свою очередь, с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первый из этих ударов стал ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту. Вместе с тем, как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российская армия не атакует объекты гражданской инфраструктуры.
На фоне российской спецоперации США и их союзники по НАТО поддерживают киевский режим, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, не раз заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Инфографика