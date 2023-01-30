https://ria.ru/20230130/makeevka-1848469934.html

Украинские войска снова выпустили по Макеевке восемь снарядов

Украинские войска снова выпустили по Макеевке восемь снарядов - РИА Новости, 30.01.2023

Украинские войска снова выпустили по Макеевке восемь снарядов

Украинские войска выпустили в понедельник по Кировскому и Червоногвардейскому районам Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:45

2023-01-30T16:45

2023-01-30T16:45

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 30 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили в понедельник по Кировскому и Червоногвардейскому районам Макеевки восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в понедельник в 14.00 мск украинские войска также выпустили по Макеевке восемь снарядов "натовского" калибра. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.15 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Макеевка (Кировский и Червоногвардейский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато