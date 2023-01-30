https://ria.ru/20230130/lgoty-1848332861.html

В России продлили льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности

В России продлили льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности - РИА Новости, 30.01.2023

В России продлили льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности

Правительство продлевает льготное финансирование предприятий радиоэлектронной промышленности, на эти цели в 2023 году выделят около 7,5 миллиардов рублей,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:55

2023-01-30T10:55

2023-01-30T11:03

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство продлевает льготное финансирование предприятий радиоэлектронной промышленности, на эти цели в 2023 году выделят около 7,5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что заемные средства по ставкам до 5% годовых теперь доступны и производителям телекоммуникационного и офисного оборудования. С одного года до пяти лет увеличен период льготного кредитования, добавил премьер."Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники. Ну и ускорить создание новых собственных высокотехнологических производств в этом стратегически важном секторе", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221212/dudorov-1837506676.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин