10:55 30.01.2023 (обновлено: 11:03 30.01.2023)
В России продлили льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности
Правительство продлило льготное финансирование предприятий радиоэлектронной промышленности
Дом правительства РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство продлевает льготное финансирование предприятий радиоэлектронной промышленности, на эти цели в 2023 году выделят около 7,5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство приняло решение продлить льготное финансирование отечественных предприятий. И на эти цели в текущем году в рамках государственной программы будет выделено около 7,5 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что заемные средства по ставкам до 5% годовых теперь доступны и производителям телекоммуникационного и офисного оборудования. С одного года до пяти лет увеличен период льготного кредитования, добавил премьер.
"Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники. Ну и ускорить создание новых собственных высокотехнологических производств в этом стратегически важном секторе", - подчеркнул он.
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