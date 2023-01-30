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В России продлили льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности - РИА Новости, 30.01.2023
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В России продлили льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности
В России продлили льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности - РИА Новости, 30.01.2023
В России продлили льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности
Правительство продлевает льготное финансирование предприятий радиоэлектронной промышленности, на эти цели в 2023 году выделят около 7,5 миллиардов рублей,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:55
2023-01-30T11:03
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство продлевает льготное финансирование предприятий радиоэлектронной промышленности, на эти цели в 2023 году выделят около 7,5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.Мишустин отметил, что заемные средства по ставкам до 5% годовых теперь доступны и производителям телекоммуникационного и офисного оборудования. С одного года до пяти лет увеличен период льготного кредитования, добавил премьер."Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники. Ну и ускорить создание новых собственных высокотехнологических производств в этом стратегически важном секторе", - подчеркнул он.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
10:55 30.01.2023 (обновлено: 11:03 30.01.2023)
 
В России продлили льготы для предприятий радиоэлектронной промышленности

Правительство продлило льготное финансирование предприятий радиоэлектронной промышленности

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Правительство продлевает льготное финансирование предприятий радиоэлектронной промышленности, на эти цели в 2023 году выделят около 7,5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Правительство приняло решение продлить льготное финансирование отечественных предприятий. И на эти цели в текущем году в рамках государственной программы будет выделено около 7,5 миллиардов рублей", - сказал он на совещании с вице-премьерами.
Мишустин отметил, что заемные средства по ставкам до 5% годовых теперь доступны и производителям телекоммуникационного и офисного оборудования. С одного года до пяти лет увеличен период льготного кредитования, добавил премьер.
"Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники. Ну и ускорить создание новых собственных высокотехнологических производств в этом стратегически важном секторе", - подчеркнул он.
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ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
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