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Порядка 70 километров проводов ЛЭП заменят в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2023
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20230130/lep-1848457851.html
Порядка 70 километров проводов ЛЭП заменят в Подмосковье в 2023 году
Порядка 70 километров проводов ЛЭП заменят в Подмосковье в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2023
Порядка 70 километров проводов ЛЭП заменят в Подмосковье в 2023 году
Порядка 67,8 километра проводов ЛЭП планируют заменить энергетики "Мособлэнерго" в 2023 году в рамках программы повышения надежности электроснабжения... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T16:12
2023-01-30T16:12
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Порядка 67,8 километра проводов ЛЭП планируют заменить энергетики "Мособлэнерго" в 2023 году в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей региона, сообщил телеканал "360".Работы планируют провести в 26 округах региона: Раменском, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Ленинском округе, Одинцове,Солнечногорске, Богородском округе, Волоколамске, Домодедове, Ступине, Пушкине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове и Химках.Специалисты также расчистят территории охранных зон площадью 11 гектаров от древесно-кустарниковой растительности и отремонтируют 34 трансформаторных подстанции.Программа стартовала в 2021 году в районах, в которых поступало больше всего жалоб от местных жителей. Основной причиной обращений являлось качество электроснабжения.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
16:12 30.01.2023
 

Порядка 70 километров проводов ЛЭП заменят в Подмосковье в 2023 году

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкСотрудник подстанции
Сотрудник подстанции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Порядка 67,8 километра проводов ЛЭП планируют заменить энергетики "Мособлэнерго" в 2023 году в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей региона, сообщил телеканал "360".
Работы планируют провести в 26 округах региона: Раменском, Наро-Фоминске, Орехово-Зуеве, Ленинском округе, Одинцове,Солнечногорске, Богородском округе, Волоколамске, Домодедове, Ступине, Пушкине, Чехове, Истре, Мытищах, Подольске, Красногорске, Щелкове, Электрогорске, Егорьевске, Люберцах, Клину, Коломне, Кашире, Воскресенске, Серпухове и Химках.
Специалисты также расчистят территории охранных зон площадью 11 гектаров от древесно-кустарниковой растительности и отремонтируют 34 трансформаторных подстанции.
Программа стартовала в 2021 году в районах, в которых поступало больше всего жалоб от местных жителей. Основной причиной обращений являлось качество электроснабжения.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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