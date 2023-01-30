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Берлин может дать Киеву в разы больше танков Leopard 2, заявил Мельник - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/leopard-1848515456.html
Берлин может дать Киеву в разы больше танков Leopard 2, заявил Мельник
Берлин может дать Киеву в разы больше танков Leopard 2, заявил Мельник - РИА Новости, 30.01.2023
Берлин может дать Киеву в разы больше танков Leopard 2, заявил Мельник
Германия могла бы передать Украине в десять раз больше танков Leopard 2, чем обещанные 14, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Украины... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:26
2023-01-30T19:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
германия
андрей мельников
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Германия могла бы передать Украине в десять раз больше танков Leopard 2, чем обещанные 14, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". "Леопард" - это то, что действительно может быть поставлено быстро. Мало дать 14 "Леопардов" и сказать, что мы выполнили свое моральное обязательство перед украинцами и теперь можем спокойно спать. А я говорю нет, парни, за 14 (танков – ред.) спасибо, но ваше производство может направить как минимум в 10 раз больше, причем очень быстро, но это надо было делать позавчера", - сказал Мельник в интервью украинскому телеканалу "Рада". Ранее Der Spiegel сообщило, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник требует от Германии поставить на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, германия, андрей мельников, сергей лавров, дмитрий песков, der spiegel, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Германия, Андрей Мельников, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Der Spiegel, НАТО, M1 Abrams
19:26 30.01.2023
 
Берлин может дать Киеву в разы больше танков Leopard 2, заявил Мельник

Замглавы МИД Украины Мельник: Берлин может дать Киеву в десять раз больше танков Leopard 2

© Фото : Swedish Armed ForcesТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Фото : Swedish Armed Forces
Танк Leopard 2. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Германия могла бы передать Украине в десять раз больше танков Leopard 2, чем обещанные 14, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник.
На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Поставки западных танков на УкраинуПоставки западных танков на Украину
Инфографика
"Леопард" - это то, что действительно может быть поставлено быстро. Мало дать 14 "Леопардов" и сказать, что мы выполнили свое моральное обязательство перед украинцами и теперь можем спокойно спать. А я говорю нет, парни, за 14 (танков – ред.) спасибо, но ваше производство может направить как минимум в 10 раз больше, причем очень быстро, но это надо было делать позавчера", - сказал Мельник в интервью украинскому телеканалу "Рада".
Ранее Der Spiegel сообщило, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник требует от Германии поставить на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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27 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Наращивая военную помощь Киеву, Запад попал в собственную ловушку
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияАндрей МельниковСергей ЛавровДмитрий ПесковDer SpiegelНАТОM1 Abrams
 
 
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