https://ria.ru/20230130/leopard-1848515456.html

Берлин может дать Киеву в разы больше танков Leopard 2, заявил Мельник

Берлин может дать Киеву в разы больше танков Leopard 2, заявил Мельник - РИА Новости, 30.01.2023

Берлин может дать Киеву в разы больше танков Leopard 2, заявил Мельник

Германия могла бы передать Украине в десять раз больше танков Leopard 2, чем обещанные 14, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Украины... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T19:26

2023-01-30T19:26

2023-01-30T19:26

специальная военная операция на украине

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дмитрий песков

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Германия могла бы передать Украине в десять раз больше танков Leopard 2, чем обещанные 14, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. На прошлой неделе правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". "Леопард" - это то, что действительно может быть поставлено быстро. Мало дать 14 "Леопардов" и сказать, что мы выполнили свое моральное обязательство перед украинцами и теперь можем спокойно спать. А я говорю нет, парни, за 14 (танков – ред.) спасибо, но ваше производство может направить как минимум в 10 раз больше, причем очень быстро, но это надо было делать позавчера", - сказал Мельник в интервью украинскому телеканалу "Рада". Ранее Der Spiegel сообщило, что заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник требует от Германии поставить на Украину истребители, боевые корабли и подводные лодки. Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230127/zapad-1847718208.html

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