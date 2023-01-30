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В Бельгии расследуют гибель в аэропорту трех ленивцев - РИА Новости, 30.01.2023
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В Бельгии расследуют гибель в аэропорту трех ленивцев
В Бельгии расследуют гибель в аэропорту трех ленивцев - РИА Новости, 30.01.2023
В Бельгии расследуют гибель в аэропорту трех ленивцев
В аэропорту бельгийского города Льеж проводят расследование гибели от переохлаждения в самолете трех ленивцев, которых везли в Индонезию, сообщает телеканал... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T17:46
2023-01-30T17:51
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бельгия
индонезия
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. В аэропорту бельгийского города Льеж проводят расследование гибели от переохлаждения в самолете трех ленивцев, которых везли в Индонезию, сообщает телеканал RTL. Инцидент произошел еще 20 января, когда из-за плохой погоды, снегопада и низких температур в аэропорту Льежа оказались блокированы несколько самолетов. На борту одного из них находились девять ленивцев, которых везли из Перу в Индонезию с промежуточной посадкой в Бельгии. Привыкшим к теплому климату тропическим животным не обеспечили необходимые условия, вследствие чего три ленивца погибли от переохлаждения. В настоящее время власти аэропорта, который позиционирует себя как специализирующийся именно на перевозке животных, проводят внутреннее расследование. К выяснению обстоятельств гибели ленивцев также присоединились местные защитники животных и власти региона Валлония, где расположен Льеж.
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в мире, льеж, бельгия, индонезия
В мире, Льеж, Бельгия, Индонезия
17:46 30.01.2023 (обновлено: 17:51 30.01.2023)
 
В Бельгии расследуют гибель в аэропорту трех ленивцев

В бельгийском городе Льеж расследуют гибель в аэропорту от холода трех ленивцев

© Pixabay / Pixabay/ MyagiТрехпалый ленивец
Трехпалый ленивец - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© Pixabay / Pixabay/ Myagi
Трехпалый ленивец. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. В аэропорту бельгийского города Льеж проводят расследование гибели от переохлаждения в самолете трех ленивцев, которых везли в Индонезию, сообщает телеканал RTL.
Инцидент произошел еще 20 января, когда из-за плохой погоды, снегопада и низких температур в аэропорту Льежа оказались блокированы несколько самолетов. На борту одного из них находились девять ленивцев, которых везли из Перу в Индонезию с промежуточной посадкой в Бельгии. Привыкшим к теплому климату тропическим животным не обеспечили необходимые условия, вследствие чего три ленивца погибли от переохлаждения.
В настоящее время власти аэропорта, который позиционирует себя как специализирующийся именно на перевозке животных, проводят внутреннее расследование. К выяснению обстоятельств гибели ленивцев также присоединились местные защитники животных и власти региона Валлония, где расположен Льеж.
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