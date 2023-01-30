https://ria.ru/20230130/lenivtsy-1848490197.html

В Бельгии расследуют гибель в аэропорту трех ленивцев

В Бельгии расследуют гибель в аэропорту трех ленивцев - РИА Новости, 30.01.2023

В Бельгии расследуют гибель в аэропорту трех ленивцев

В аэропорту бельгийского города Льеж проводят расследование гибели от переохлаждения в самолете трех ленивцев, которых везли в Индонезию, сообщает телеканал... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T17:46

2023-01-30T17:46

2023-01-30T17:51

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индонезия

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. В аэропорту бельгийского города Льеж проводят расследование гибели от переохлаждения в самолете трех ленивцев, которых везли в Индонезию, сообщает телеканал RTL. Инцидент произошел еще 20 января, когда из-за плохой погоды, снегопада и низких температур в аэропорту Льежа оказались блокированы несколько самолетов. На борту одного из них находились девять ленивцев, которых везли из Перу в Индонезию с промежуточной посадкой в Бельгии. Привыкшим к теплому климату тропическим животным не обеспечили необходимые условия, вследствие чего три ленивца погибли от переохлаждения. В настоящее время власти аэропорта, который позиционирует себя как специализирующийся именно на перевозке животных, проводят внутреннее расследование. К выяснению обстоятельств гибели ленивцев также присоединились местные защитники животных и власти региона Валлония, где расположен Льеж.

https://ria.ru/20230130/medved-1848433919.html

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в мире, льеж, бельгия, индонезия