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Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий - РИА Новости, 30.01.2023
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Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий
Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий - РИА Новости, 30.01.2023
Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий
Препарат "Онкаспар" включили в программу госгарантий, чтобы увеличить доступность для пациентов с острым лимфобластным лейкозом, сообщила пресс-служба Минздрава РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:37
2023-01-30T15:40
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Препарат "Онкаспар" включили в программу госгарантий, чтобы увеличить доступность для пациентов с острым лимфобластным лейкозом, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Лекарственный препарат Онкаспар (МНН: Пэгаспаргаза) включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Это увеличит доступность лекарственного обеспечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом", - говорится в сообщении. Эта мера позволит обеспечить детей и взрослых с онкологическими заболеваниями необходимым лечением в рамках программы ОМС, уточнили в пресс-службе. Ранее этот препарат закупался централизованно по специальным решениям правительства Российской Федерации. Главный внештатный гематолог Минздрава России Елена Паровичникова пояснила журналистам, что "Онкаспар" является базовым препаратом для детей с острым лимфобластным лейкозом, а взрослым он необходим в случае, если у человека развивается тяжёлой степени аллергическая реакция, то есть индивидуальная непереносимость действующего вещества L-аспарагиназа, предназначенного для лечения лейкоза."Ранее ввоз лекарственного препарата "Онкаспар" осуществлялся для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента. В настоящее время лекарственный препарат "Онкаспар" доступен для граждан бесплатно за счет средств ОМС, что расширяет его доступность для всех нуждающихся в эффективной и безопасной терапии", - подчеркнула Паровичникова.
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общество, здоровье - общество, россия, рак
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Рак
15:37 30.01.2023 (обновлено: 15:40 30.01.2023)
 
Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий

Препарат для больных лимфобластным лейкозом "Онкаспар" включили в программу госгарантий

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ
Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мужчина у входа в Министерство здравоохранения РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Препарат "Онкаспар" включили в программу госгарантий, чтобы увеличить доступность для пациентов с острым лимфобластным лейкозом, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Лекарственный препарат Онкаспар (МНН: Пэгаспаргаза) включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Это увеличит доступность лекарственного обеспечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом", - говорится в сообщении.
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Эта мера позволит обеспечить детей и взрослых с онкологическими заболеваниями необходимым лечением в рамках программы ОМС, уточнили в пресс-службе.
Ранее этот препарат закупался централизованно по специальным решениям правительства Российской Федерации.
Главный внештатный гематолог Минздрава России Елена Паровичникова пояснила журналистам, что "Онкаспар" является базовым препаратом для детей с острым лимфобластным лейкозом, а взрослым он необходим в случае, если у человека развивается тяжёлой степени аллергическая реакция, то есть индивидуальная непереносимость действующего вещества L-аспарагиназа, предназначенного для лечения лейкоза.
"Ранее ввоз лекарственного препарата "Онкаспар" осуществлялся для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента. В настоящее время лекарственный препарат "Онкаспар" доступен для граждан бесплатно за счет средств ОМС, что расширяет его доступность для всех нуждающихся в эффективной и безопасной терапии", - подчеркнула Паровичникова.
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