https://ria.ru/20230130/lekarstvo-1848446991.html
Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий
Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий - РИА Новости, 30.01.2023
Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий
Препарат "Онкаспар" включили в программу госгарантий, чтобы увеличить доступность для пациентов с острым лимфобластным лейкозом, сообщила пресс-служба Минздрава РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:37
2023-01-30T15:37
2023-01-30T15:40
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Препарат "Онкаспар" включили в программу госгарантий, чтобы увеличить доступность для пациентов с острым лимфобластным лейкозом, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Лекарственный препарат Онкаспар (МНН: Пэгаспаргаза) включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Это увеличит доступность лекарственного обеспечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом", - говорится в сообщении. Эта мера позволит обеспечить детей и взрослых с онкологическими заболеваниями необходимым лечением в рамках программы ОМС, уточнили в пресс-службе. Ранее этот препарат закупался централизованно по специальным решениям правительства Российской Федерации. Главный внештатный гематолог Минздрава России Елена Паровичникова пояснила журналистам, что "Онкаспар" является базовым препаратом для детей с острым лимфобластным лейкозом, а взрослым он необходим в случае, если у человека развивается тяжёлой степени аллергическая реакция, то есть индивидуальная непереносимость действующего вещества L-аспарагиназа, предназначенного для лечения лейкоза."Ранее ввоз лекарственного препарата "Онкаспар" осуществлялся для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента. В настоящее время лекарственный препарат "Онкаспар" доступен для граждан бесплатно за счет средств ОМС, что расширяет его доступность для всех нуждающихся в эффективной и безопасной терапии", - подчеркнула Паровичникова.
https://ria.ru/20221228/lekarsta-1842054095.html
https://ria.ru/20221027/uchenye-1827085390.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, рак
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Рак
15:37 30.01.2023 (обновлено: 15:40 30.01.2023)
Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий
Препарат для больных лимфобластным лейкозом "Онкаспар" включили в программу госгарантий
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Препарат "Онкаспар" включили в программу госгарантий, чтобы увеличить доступность для пациентов с острым лимфобластным лейкозом, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Лекарственный препарат Онкаспар (МНН: Пэгаспаргаза) включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Это увеличит доступность лекарственного обеспечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом", - говорится в сообщении.
Эта мера позволит обеспечить детей и взрослых с онкологическими заболеваниями необходимым лечением в рамках программы ОМС, уточнили в пресс-службе.
Ранее этот препарат закупался централизованно по специальным решениям правительства Российской Федерации.
Главный внештатный гематолог Минздрава России Елена Паровичникова пояснила журналистам, что "Онкаспар" является базовым препаратом для детей с острым лимфобластным лейкозом, а взрослым он необходим в случае, если у человека развивается тяжёлой степени аллергическая реакция, то есть индивидуальная непереносимость действующего вещества L-аспарагиназа, предназначенного для лечения лейкоза.
"Ранее ввоз лекарственного препарата "Онкаспар" осуществлялся для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента. В настоящее время лекарственный препарат "Онкаспар" доступен для граждан бесплатно за счет средств ОМС, что расширяет его доступность для всех нуждающихся в эффективной и безопасной терапии", - подчеркнула Паровичникова.