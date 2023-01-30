https://ria.ru/20230130/lekarstvo-1848446991.html

Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий

Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий - РИА Новости, 30.01.2023

Минздрав включил препарат "Онкаспар" в программу госгарантий

Препарат "Онкаспар" включили в программу госгарантий, чтобы увеличить доступность для пациентов с острым лимфобластным лейкозом, сообщила пресс-служба Минздрава РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T15:37

2023-01-30T15:37

2023-01-30T15:40

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Препарат "Онкаспар" включили в программу госгарантий, чтобы увеличить доступность для пациентов с острым лимфобластным лейкозом, сообщила пресс-служба Минздрава России. "Лекарственный препарат Онкаспар (МНН: Пэгаспаргаза) включен в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам. Это увеличит доступность лекарственного обеспечения пациентов с острым лимфобластным лейкозом", - говорится в сообщении. Эта мера позволит обеспечить детей и взрослых с онкологическими заболеваниями необходимым лечением в рамках программы ОМС, уточнили в пресс-службе. Ранее этот препарат закупался централизованно по специальным решениям правительства Российской Федерации. Главный внештатный гематолог Минздрава России Елена Паровичникова пояснила журналистам, что "Онкаспар" является базовым препаратом для детей с острым лимфобластным лейкозом, а взрослым он необходим в случае, если у человека развивается тяжёлой степени аллергическая реакция, то есть индивидуальная непереносимость действующего вещества L-аспарагиназа, предназначенного для лечения лейкоза."Ранее ввоз лекарственного препарата "Онкаспар" осуществлялся для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента. В настоящее время лекарственный препарат "Онкаспар" доступен для граждан бесплатно за счет средств ОМС, что расширяет его доступность для всех нуждающихся в эффективной и безопасной терапии", - подчеркнула Паровичникова.

https://ria.ru/20221228/lekarsta-1842054095.html

https://ria.ru/20221027/uchenye-1827085390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, рак