https://ria.ru/20230130/lekarstva-1848326202.html
Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств
Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств - РИА Новости, 30.01.2023
Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств
Авансирование закупки лекарственных препаратов и создание запаса не менее чем на 4 месяца обеспечивается в медицинских учреждениях перед каждым сезонным... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:26
2023-01-30T10:26
2023-01-30T10:26
общество
здоровье - общество
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авансирование закупки лекарственных препаратов и создание запаса не менее чем на 4 месяца обеспечивается в медицинских учреждениях перед каждым сезонным подъёмом заболеваемости, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было ажиотажа на рынке. "Каждый период подготовки к осенне-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов, в том числе прогнозируемого подъема заболеваемости тем или иным вирусом гриппа, и сейчас это еще актуально, и коронавирусной инфекцией. В медицинских организациях, которые обеспечивают лечение граждан в рамках обязательного медицинского страхования, производится авансирование закупки лекарственных препаратов и обеспечивается запас не менее 4 месяцев",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что в рамках льготного лекарственного обеспечения также обеспечивается поддерживание запаса препаратов для льготных категорий граждан не менее, чем на 4 месяца. По его словам, нужно разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада, потому что в периоды массового потребления лекарственных препаратов это нужно делать незамедлительно с учетом протяженности страны.
https://ria.ru/20230130/sandoz-1848322318.html
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мурашко, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств
Министр Мурашко: запас препаратов создается перед каждым сезонным подъемом заболеваемости
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости.
Авансирование закупки лекарственных препаратов и создание запаса не менее чем на 4 месяца обеспечивается в медицинских учреждениях перед каждым сезонным подъёмом заболеваемости, заявил
министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было ажиотажа на рынке.
"Каждый период подготовки к осенне-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов, в том числе прогнозируемого подъема заболеваемости тем или иным вирусом гриппа, и сейчас это еще актуально, и коронавирусной инфекцией. В медицинских организациях, которые обеспечивают лечение граждан в рамках обязательного медицинского страхования, производится авансирование закупки лекарственных препаратов и обеспечивается запас не менее 4 месяцев",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что в рамках льготного лекарственного обеспечения также обеспечивается поддерживание запаса препаратов для льготных категорий граждан не менее, чем на 4 месяца.
"То, что касается аптечной сети, коммерческой сети, в среднем аптечные складские запасы формируются в пределах 2-х месячной потребности, в зависимости от мощности аптеки", - уточнил Мурашко.
По его словам, нужно разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада, потому что в периоды массового потребления лекарственных препаратов это нужно делать незамедлительно с учетом протяженности страны.