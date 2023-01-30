https://ria.ru/20230130/lekarstva-1848326202.html

Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств

Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств - РИА Новости, 30.01.2023

Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств

Авансирование закупки лекарственных препаратов и создание запаса не менее чем на 4 месяца обеспечивается в медицинских учреждениях перед каждым сезонным... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:26

2023-01-30T10:26

2023-01-30T10:26

общество

здоровье - общество

россия

михаил мурашко

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Авансирование закупки лекарственных препаратов и создание запаса не менее чем на 4 месяца обеспечивается в медицинских учреждениях перед каждым сезонным подъёмом заболеваемости, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо обеспечить в РФ резерв наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени, в частности, в осенне-зимний период, чтобы не было ажиотажа на рынке. "Каждый период подготовки к осенне-зимнему сезону начинается с анализа коечной сети, анализа запасов, в том числе прогнозируемого подъема заболеваемости тем или иным вирусом гриппа, и сейчас это еще актуально, и коронавирусной инфекцией. В медицинских организациях, которые обеспечивают лечение граждан в рамках обязательного медицинского страхования, производится авансирование закупки лекарственных препаратов и обеспечивается запас не менее 4 месяцев",- сказал Мурашко в эфире канала "Россия 24". Он отметил, что в рамках льготного лекарственного обеспечения также обеспечивается поддерживание запаса препаратов для льготных категорий граждан не менее, чем на 4 месяца. По его словам, нужно разрабатывать дополнительные механизмы, чтобы аптечная и оптовая сети своевременно обеспечивали логистику со склада, потому что в периоды массового потребления лекарственных препаратов это нужно делать незамедлительно с учетом протяженности страны.

https://ria.ru/20230130/sandoz-1848322318.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, здоровье - общество, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)