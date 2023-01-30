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Экс-глава военной разведки Франции предостерег от отправки танков Украине - РИА Новости, 30.01.2023
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Экс-глава военной разведки Франции предостерег от отправки танков Украине
Экс-глава военной разведки Франции предостерег от отправки танков Украине - РИА Новости, 30.01.2023
Экс-глава военной разведки Франции предостерег от отправки танков Украине
Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар считает, что возможная отправка Парижем танков Leclerc для Киева стала бы точкой... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:36
2023-01-30T12:37
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар считает, что возможная отправка Парижем танков Leclerc для Киева стала бы точкой невозврата, а кроме того, она бы ослабила французскую армию. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc. "Я считаю, что нет. Отправкой танков Leclerc на Украину мы разоружили бы французскую армию. Это стало бы точкой невозврата. Где мы остановимся? От чего нам придется отказаться дальше?" - сказал Гомар в интервью изданию Valeurs Actuelles, отвечая на вопрос о том, должна ли Франция поставить Украине танки Leclerc. Кроме того, генерал заметил, что отправить эти танки просто так практически невозможно: во французской армии всего 220 экземпляров, и танки Leclerc не производятся с 2008 года. Половина из имеющегося состава танков, по его словам, дислоцируется в Румынии, часть находится на модернизации или готовится к ней, остальные проходят техническое обслуживание. Что касается военной эффективности этих танков для Украины, как отметил Гомар, она была бы значимой, если бы их туда отправили сотнями, а десятки Leclerc не смогут изменить ситуацию на поле боя. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, франция, россия
В мире, Украина, Франция, Россия
12:36 30.01.2023 (обновлено: 12:37 30.01.2023)
 
Экс-глава военной разведки Франции предостерег от отправки танков Украине

Генерал армии Франции Гомар: отправка танков Leclerc Украине станет точкой невозврата

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузский танк Leclerc
Французский танк Leclerc - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский танк Leclerc. Архивное фото
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ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Бывший глава Управления военной разведки Франции (DRM) генерал Кристоф Гомар считает, что возможная отправка Парижем танков Leclerc для Киева стала бы точкой невозврата, а кроме того, она бы ослабила французскую армию.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.
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"Я считаю, что нет. Отправкой танков Leclerc на Украину мы разоружили бы французскую армию. Это стало бы точкой невозврата. Где мы остановимся? От чего нам придется отказаться дальше?" - сказал Гомар в интервью изданию Valeurs Actuelles, отвечая на вопрос о том, должна ли Франция поставить Украине танки Leclerc.
Кроме того, генерал заметил, что отправить эти танки просто так практически невозможно: во французской армии всего 220 экземпляров, и танки Leclerc не производятся с 2008 года. Половина из имеющегося состава танков, по его словам, дислоцируется в Румынии, часть находится на модернизации или готовится к ней, остальные проходят техническое обслуживание.
"В условиях нарастания напряженности в мире Франция сталкивается с новыми угрозами… Готовы ли мы отдать это оружие, которое используется для защиты Франции? Есть противоречия. Отправка танков этого типа на Украину ослабила бы силы нашей армии", - считает бывший глава военной разведки.
Что касается военной эффективности этих танков для Украины, как отметил Гомар, она была бы значимой, если бы их туда отправили сотнями, а десятки Leclerc не смогут изменить ситуацию на поле боя.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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