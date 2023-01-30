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Курс евро вырос до 76 рублей
Курс евро вырос до 76 рублей - РИА Новости, 30.01.2023
Курс евро вырос до 76 рублей
Курс рубля в понедельник усилил снижение к евро: европейская валюта подскочила чуть выше 76 рублей, впервые с 9 января, но затем немного откатилась, рубль также РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:39
2023-01-30T13:39
2023-01-30T13:50
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Курс рубля в понедельник усилил снижение к евро: европейская валюта подскочила чуть выше 76 рублей, впервые с 9 января, но затем немного откатилась, рубль также слабеет к доллару и юаню, следует из данных торгов на Московской бирже.Курс евро с расчетами "завтра" на 13.44 мск растет на 41 копейку, до 75,91 рубля, а минутами ранее он поднимался чуть выше отметки в 76 рублей.Курс доллара в то же время растет на 11 копеек, до 69,57 рубля, юаня - на 4 копейки, до 10,30 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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13:39 30.01.2023 (обновлено: 13:50 30.01.2023)
Курс евро вырос до 76 рублей
Курс евро на Московской бирже вырос до 76 рублей впервые с 9 января