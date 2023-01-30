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Курс евро вырос до 76 рублей - РИА Новости, 30.01.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230130/kurs-1848395258.html
Курс евро вырос до 76 рублей
Курс евро вырос до 76 рублей - РИА Новости, 30.01.2023
Курс евро вырос до 76 рублей
Курс рубля в понедельник усилил снижение к евро: европейская валюта подскочила чуть выше 76 рублей, впервые с 9 января, но затем немного откатилась, рубль также РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:39
2023-01-30T13:50
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
евро
россия
курс рубля
курс доллара
доллар
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Курс рубля в понедельник усилил снижение к евро: европейская валюта подскочила чуть выше 76 рублей, впервые с 9 января, но затем немного откатилась, рубль также слабеет к доллару и юаню, следует из данных торгов на Московской бирже.Курс евро с расчетами "завтра" на 13.44 мск растет на 41 копейку, до 75,91 рубля, а минутами ранее он поднимался чуть выше отметки в 76 рублей.Курс доллара в то же время растет на 11 копеек, до 69,57 рубля, юаня - на 4 копейки, до 10,30 рубля.
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экономика, московская биржа, евро, россия, курс рубля, курс доллара, доллар, рубль, юань, валюта, динамика курсов валют
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, евро, Россия, Курс рубля, Курс доллара, Доллар, Рубль, Юань, Валюта, Динамика курсов валют
13:39 30.01.2023 (обновлено: 13:50 30.01.2023)
 
Курс евро вырос до 76 рублей

Курс евро на Московской бирже вырос до 76 рублей впервые с 9 января

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Курс рубля в понедельник усилил снижение к евро: европейская валюта подскочила чуть выше 76 рублей, впервые с 9 января, но затем немного откатилась, рубль также слабеет к доллару и юаню, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс евро с расчетами "завтра" на 13.44 мск растет на 41 копейку, до 75,91 рубля, а минутами ранее он поднимался чуть выше отметки в 76 рублей.
Курс доллара в то же время растет на 11 копеек, до 69,57 рубля, юаня - на 4 копейки, до 10,30 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаевроРоссияКурс рубляКурс доллараДолларРубльЮаньВалютаДинамика курсов валют
 
 
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