https://ria.ru/20230130/kurs-1848395258.html

Курс евро вырос до 76 рублей

Курс евро вырос до 76 рублей - РИА Новости, 30.01.2023

Курс евро вырос до 76 рублей

Курс рубля в понедельник усилил снижение к евро: европейская валюта подскочила чуть выше 76 рублей, впервые с 9 января, но затем немного откатилась, рубль также РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:39

2023-01-30T13:39

2023-01-30T13:50

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Курс рубля в понедельник усилил снижение к евро: европейская валюта подскочила чуть выше 76 рублей, впервые с 9 января, но затем немного откатилась, рубль также слабеет к доллару и юаню, следует из данных торгов на Московской бирже.Курс евро с расчетами "завтра" на 13.44 мск растет на 41 копейку, до 75,91 рубля, а минутами ранее он поднимался чуть выше отметки в 76 рублей.Курс доллара в то же время растет на 11 копеек, до 69,57 рубля, юаня - на 4 копейки, до 10,30 рубля.

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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