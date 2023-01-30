https://ria.ru/20230130/kurs-1848318242.html

В Минэкономразвития спрогнозировали средний курс доллара в 2023 году

В Минэкономразвития спрогнозировали средний курс доллара в 2023 году - РИА Новости, 30.01.2023

В Минэкономразвития спрогнозировали средний курс доллара в 2023 году

Минэкономразвития ожидает средний курс доллара в текущем году в 70 рублей за доллар, на ослабление национальной валюты играет в том числе восстановление... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T09:42

2023-01-30T09:42

2023-01-30T09:42

экономика

россия

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минэкономразвития ожидает средний курс доллара в текущем году в 70 рублей за доллар, на ослабление национальной валюты играет в том числе восстановление импорта, рассказал в интервью газете "Известия" первый замминистра экономического развития РФ Илья Торосов. "Мы ожидаем курс на уровне в среднем 70 рубля за доллар — примерно как сейчас", - ответил Торосов на вопрос о том, какой курс рубля в 2023 году прогнозирует министерство. "Более широкий диапазон в среднем по году — 68–72 рубля. На ослабление рубля играет восстановление импорта, в том числе — за счет параллельного. Кроме того, объективно сократились нефтегазовые доходы, то есть прилив долларов в экономику стал меньше", - добавил замминистра. По его словам, уровень в 70 рублей за доллар - балансовый для экономики. "60 категорически не устраивает экспортеров — тогда их бизнес становится нерентабельным. Кроме того, от крепкого рубля страдает бюджет, который недополучает доходы", - добавил он. По представленному ранее прогнозу Минэкономразвития средний курс доллара по итогам года ожидается на уровне 68,3 рубля за доллар. Глава Минэкономразвития Максим Решетников ранее в январе говорил, что министерство в марте-апреле представит обновленные данные макропрогноза на текущий и последующие годы.

https://ria.ru/20230123/yuan-1846677398.html

https://ria.ru/20230118/kurs-1845729278.html

https://ria.ru/20230103/rubl-1842894465.html

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)