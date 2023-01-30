https://ria.ru/20230130/ksir-1848287621.html

ЕС может причислить КСИР к террористическим организациям, пишут СМИ

ЕС может причислить КСИР к террористическим организациям, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023

ЕС может причислить КСИР к террористическим организациям, пишут СМИ

ЕС изучает правовые возможности для отнесения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) к террористическим организациям,... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T01:52

2023-01-30T01:52

2023-01-30T01:52

в мире

иран

россия

жозеп боррель

дональд трамп

нед прайс

евросоюз

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ЕС изучает правовые возможности для отнесения иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) к террористическим организациям, сообщила газета Financial Times. "ЕС изучает правовые возможности для отнесения иранского (Корпуса) стражей исламской революции к террористическим организациям в рамках большого изменения политики", - говорится в публикации. Сообщается, что это произошло в ответ на якобы "поставку Тегераном вооруженных беспилотников России" (Москва и Тегеран не раз опровергали такие обвинения), а также на "жестокое подавление внутренних протестов". По словам источников издания, Париж и Берлин выступили в поддержку такой меры на прошлой неделе на встрече министров иностранных дел. Вместе с тем Боррель предупредил, что в случае, если КСИР будет внесен в список террористических организаций, рухнут перспективы переговоров, связанных с Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД). В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. Иран 22 августа 2022 года направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении иранской ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. В ЕС назвали конструктивным ответ Ирана на предложение по ядерной сделке и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам. Иранская сторона 24 августа 2022 года получила ответ США. Страны Запада утверждают, что Иран якобы поставляет беспилотники России для боевых действий на Украине. Москва и Тегеран такие обвинения опровергали. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран поставлял России беспилотники за несколько месяцев до начала специальной операции на Украине. Он также сообщал, что Тегеран не смог провести встречу с Киевом по вопросу БПЛА из-за неявки украинской стороны. Тегеран категорически отвергает утверждения о том, что Иран передавал России беспилотники для применения в конфликте на Украине, заявил ранее журналистам иранский постпред при ООН Амир Саид Иравани. МИД Ирана опровергал вновь появившуюся информацию американских СМИ о поставках иранского вооружения российской стороне для его использования в боевых действиях на Украине. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что тема закупки Россией боевых беспилотников у Ирана искусственно вбрасывалась в американские СМИ. Позже министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что заявления Запада о якобы имевших место поставках Ираном беспилотников России так и остаются бездоказательными.

https://ria.ru/20230128/bayden-1848038098.html

https://ria.ru/20230129/iran-1848269406.html

https://ria.ru/20230129/iran-1848256029.html

иран

россия

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в мире, иран, россия, жозеп боррель, дональд трамп, нед прайс, евросоюз, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)