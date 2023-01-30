https://ria.ru/20230130/krym-1848427940.html

Президент Хорватии заявил, что Крым никогда не вернется к Украине

Президент Хорватии заявил, что Крым никогда не вернется к Украине - РИА Новости, 30.01.2023

Президент Хорватии заявил, что Крым никогда не вернется к Украине

Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:59

2023-01-30T14:59

2023-01-30T15:26

специальная военная операция на украине

в мире

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косово

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сербия

украина

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БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Запад отнял у Сербии Косово, а Крым никогда больше не будет украинским, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. "Пока вы не поймете, что Сербия и Россия не одно и то же, что и Германия, и РФ не одно и то же, ни одна другая страна, кроме США (не может быть равноценным оппонентом РФ - ред.), что есть болезненный факт и опасность, все эти разговоры не имеют смысла. Вы морализируете, а русские, так как они циники, сошлются на аннексию Косово, которую я лично поддерживаю, …ведь международное сообщество и мы отняли его у Сербии", - сказал Миланович на брифинге, его слова приводит Хорватское радио и телевидение. "Косово отнято у Сербии, и мы его признали и поддерживаем. Но когда это сделаете один раз без воли государства, которому принадлежало Косово, то есть, Сербии, до того – Югославии, было лишь вопросом времени, когда русские или кто-то еще сделают то же самое… Ясно что, Крым никогда больше не будет частью Украины. Это настолько ясно, что это говорят и ведущие немецкие генералы, и говорили так еще до войны", - указал президент Хорватии. Он подчеркнул, противник Украины – Россия, а "это опасная страна". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.

https://ria.ru/20220928/kosovo-1819956017.html

https://ria.ru/20220506/vuchich-1787310239.html

https://ria.ru/20221215/kosovo-1838755817.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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