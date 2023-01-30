https://ria.ru/20230130/krasnodar-1848286981.html

В Краснодарском крае полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в МВД

В Краснодарском крае полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в МВД - РИА Новости, 30.01.2023

В Краснодарском крае полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в МВД

Сотрудник полиции на Кубани совершил наезд на шестидесятилетнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, пострадавший... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T01:36

2023-01-30T01:36

2023-01-30T01:36

происшествия

россия

краснодарский край

усть-лабинск

авто

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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Сотрудник полиции на Кубани совершил наезд на шестидесятилетнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. По данным ведомства, в субботу вечером по улице Вольной в Усть-Лабинске водитель автомобиля "КИА РИО", предварительно, не предоставил преимущество и допустил наезд на 60-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, после чего скрылся. Отмечается, что по факту происшествия полицейскими возбуждено административное расследование по статье 12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и статье 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание водителя, добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230128/draka-1848073740.html

россия

краснодарский край

усть-лабинск

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происшествия, россия, краснодарский край, усть-лабинск, авто