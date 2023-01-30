В Краснодарском крае полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в МВД
МВД: в Краснодарском крае полицейский сбил мужчину на "зебре" и скрылся
Автомобиль полиции . Архивное фото
КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Сотрудник полиции на Кубани совершил наезд на шестидесятилетнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным ведомства, в субботу вечером по улице Вольной в Усть-Лабинске водитель автомобиля "КИА РИО", предварительно, не предоставил преимущество и допустил наезд на 60-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, после чего скрылся.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Установлено, что автомобиль принадлежит сотруднику Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту происшествия полицейскими возбуждено административное расследование по статье 12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и статье 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание водителя, добавляется в сообщении.
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