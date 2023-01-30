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В Краснодарском крае полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в МВД - РИА Новости, 30.01.2023
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В Краснодарском крае полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в МВД
В Краснодарском крае полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в МВД - РИА Новости, 30.01.2023
В Краснодарском крае полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в МВД
Сотрудник полиции на Кубани совершил наезд на шестидесятилетнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, пострадавший... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T01:36
2023-01-30T01:36
происшествия
россия
краснодарский край
усть-лабинск
авто
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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Сотрудник полиции на Кубани совершил наезд на шестидесятилетнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону. По данным ведомства, в субботу вечером по улице Вольной в Усть-Лабинске водитель автомобиля "КИА РИО", предварительно, не предоставил преимущество и допустил наезд на 60-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, после чего скрылся. Отмечается, что по факту происшествия полицейскими возбуждено административное расследование по статье 12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и статье 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание водителя, добавляется в сообщении.
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россия
краснодарский край
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происшествия, россия, краснодарский край, усть-лабинск, авто
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Усть-Лабинск, Авто
01:36 30.01.2023
 
В Краснодарском крае полицейский сбил мужчину и скрылся, сообщили в МВД

МВД: в Краснодарском крае полицейский сбил мужчину на "зебре" и скрылся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 янв - РИА Новости. Сотрудник полиции на Кубани совершил наезд на шестидесятилетнего мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по региону.
По данным ведомства, в субботу вечером по улице Вольной в Усть-Лабинске водитель автомобиля "КИА РИО", предварительно, не предоставил преимущество и допустил наезд на 60-летнего мужчину, переходящего проезжую часть по пешеходному переходу, после чего скрылся.
"В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Установлено, что автомобиль принадлежит сотруднику Отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Автомобиль изъят и помещён на специализированную стоянку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по факту происшествия полицейскими возбуждено административное расследование по статье 12.24 "Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и статье 12.27 КоАП РФ "Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием".
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится проводится комплекс мероприятий, направленный на задержание водителя, добавляется в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайУсть-ЛабинскАвто
 
 
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