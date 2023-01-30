https://ria.ru/20230130/kosulya-1848289519.html

В Приморье полицейские спасли косулю, убегавшую от собак

В Приморье полицейские спасли косулю, убегавшую от собак - РИА Новости, 30.01.2023

В Приморье полицейские спасли косулю, убегавшую от собак

Полицейские и сотрудники охотнадзора в Кавалеровском районе Приморья спасли косулю, которая убегала от собак и застряла в заборе больницы, сообщает краевое УМВД РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T02:39

2023-01-30T02:39

2023-01-30T02:39

хорошие новости

происшествия

россия

кавалеровский район

дальнегорский городской округ

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ВЛАДИВОСТОК, 30 янв – РИА Новости. Полицейские и сотрудники охотнадзора в Кавалеровском районе Приморья спасли косулю, которая убегала от собак и застряла в заборе больницы, сообщает краевое УМВД РФ. "Находясь на выходном, участковый уполномоченный старший лейтенант полиции Сергей Гущин направлялся в гараж и по дороге увидел стаю собак, которые бежали за косулей. Остановив машину, Сергей начал разгонять псов. В этот момент напуганная и искусанная косуля ринулась к забору на территории больницы. В попытке сбежать она и попала в западню – бедняга застряла между железными прутьями забора", - говорится в сообщении. Полицейский продолжил отгонять собак и позвонил в охотнадзор за помощью. Недалеко от больницы улицы патрулировали сотрудники ППС Кирилл Марунич, Владислав Ташлыков и Александр Свиридов. Они помогли Гущину. После прибытия охотнадзора с помощью домкрата мужчины разогнули прутья забора. Косулю обмотали одеялом и отвезли в ветеринарную службу. Врачи осмотрели животное, серьезных ран у косули не нашли. На ночь животное оставили в отапливаемом помещении, чтобы косуля отошла от наркоза и стресса. На следующий день животное пришло в норму, и его выпустили в лес. Ранее Приморье накрыли аномальные морозы, а до этого прошел трехдневный снегопад. Из-за твердого наста и глубокого снега копытные стали чаще выходить к населенным пунктам и на дороги. В муниципалитетах, больше всего пострадавших от снежного циклона, - в Кавалеровском, Ольгинском, Чугуевском муниципальных округах, в Дальнегорском городском округе, - до 28 февраля запретили охоту. В этих районах охотнадзор ведет подкормку диких животных.

https://ria.ru/20230123/zhivotnye-1847132363.html

https://ria.ru/20230120/podkormka-1846053225.html

россия

кавалеровский район

дальнегорский городской округ

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происшествия, россия, кавалеровский район, дальнегорский городской округ