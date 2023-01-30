https://ria.ru/20230130/kosmos-1848324242.html

Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим

Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим - РИА Новости, 30.01.2023

Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим

Сотрудничество России и США в космосе развивается, несмотря на сложности, заявил астронавт НАСА Вуди Хобург в интервью РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:13

2023-01-30T10:13

2023-01-30T11:07

космос - риа наука

россия

международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

центр управления полетами

сша

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ХЬЮСТОН, 30 янв — РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе развивается, несмотря на сложности, заявил астронавт НАСА Вуди Хобург в интервью РИА Новости.По словам американца, сотрудничество Москвы и Вашингтона действительно развивается в позитивном ключе, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире."Я видел это в Центре управления полетами в Хьюстоне, который ежедневно поддерживает связь с Центром управления полетами в Москве, мне также очень понравилось вести подготовку вместе с моим коллегой — космонавтом Андреем Федяевым", — отметил Хобург. Собеседник агентства также уточнил, что россиянин оставил о себе впечатление как об "отличном члене команды". Международный экипаж в составе россиянина Андрея Федяева, американцев Вуди Хобурга и Стивена Боуэна, а также астронавта из ОАЭ Султана аль-Нейади должен стартовать на МКС 26 февраля на корабле Crew Dragon. Планируется, что они проведут на орбите около полугода.

https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html

https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, россия, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, центр управления полетами, сша