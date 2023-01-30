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Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим - РИА Новости, 30.01.2023
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Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим
Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим - РИА Новости, 30.01.2023
Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим
Сотрудничество России и США в космосе развивается, несмотря на сложности, заявил астронавт НАСА Вуди Хобург в интервью РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:13
2023-01-30T11:07
космос - риа наука
россия
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
центр управления полетами
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ХЬЮСТОН, 30 янв — РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе развивается, несмотря на сложности, заявил астронавт НАСА Вуди Хобург в интервью РИА Новости.По словам американца, сотрудничество Москвы и Вашингтона действительно развивается в позитивном ключе, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире."Я видел это в Центре управления полетами в Хьюстоне, который ежедневно поддерживает связь с Центром управления полетами в Москве, мне также очень понравилось вести подготовку вместе с моим коллегой — космонавтом Андреем Федяевым", — отметил Хобург. Собеседник агентства также уточнил, что россиянин оставил о себе впечатление как об "отличном члене команды". Международный экипаж в составе россиянина Андрея Федяева, американцев Вуди Хобурга и Стивена Боуэна, а также астронавта из ОАЭ Султана аль-Нейади должен стартовать на МКС 26 февраля на корабле Crew Dragon. Планируется, что они проведут на орбите около полугода.
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космос - риа наука, россия, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, центр управления полетами, сша
Космос - РИА Наука, Россия, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX, Центр управления полетами, США
10:13 30.01.2023 (обновлено: 11:07 30.01.2023)
 
Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим

Американский астронавт Хобург назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
Международная космическая станция. Архивное фото
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ХЬЮСТОН, 30 янв — РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе развивается, несмотря на сложности, заявил астронавт НАСА Вуди Хобург в интервью РИА Новости.

"Честно говоря, это потрясающе видеть такое взаимодействие даже в самые тяжелые времена", — отметил собеседник агентства.

По словам американца, сотрудничество Москвы и Вашингтона действительно развивается в позитивном ключе, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире.
"Я видел это в Центре управления полетами в Хьюстоне, который ежедневно поддерживает связь с Центром управления полетами в Москве, мне также очень понравилось вести подготовку вместе с моим коллегой — космонавтом Андреем Федяевым", — отметил Хобург.
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Собеседник агентства также уточнил, что россиянин оставил о себе впечатление как об "отличном члене команды".
"Я считаю его другом и жду не дождусь, чтобы полететь с ним в космос", — резюмировал астронавт.
Международный экипаж в составе россиянина Андрея Федяева, американцев Вуди Хобурга и Стивена Боуэна, а также астронавта из ОАЭ Султана аль-Нейади должен стартовать на МКС 26 февраля на корабле Crew Dragon. Планируется, что они проведут на орбите около полугода.
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