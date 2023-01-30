https://ria.ru/20230130/kosmos-1848324242.html
Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим
Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим - РИА Новости, 30.01.2023
Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим
Сотрудничество России и США в космосе развивается, несмотря на сложности, заявил астронавт НАСА Вуди Хобург в интервью РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:13
2023-01-30T10:13
2023-01-30T11:07
космос - риа наука
россия
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
центр управления полетами
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_578:809:2518:1900_1920x0_80_0_0_9f8e4c66c3c139efebe432813af15f5d.jpg
ХЬЮСТОН, 30 янв — РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе развивается, несмотря на сложности, заявил астронавт НАСА Вуди Хобург в интервью РИА Новости.По словам американца, сотрудничество Москвы и Вашингтона действительно развивается в позитивном ключе, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире."Я видел это в Центре управления полетами в Хьюстоне, который ежедневно поддерживает связь с Центром управления полетами в Москве, мне также очень понравилось вести подготовку вместе с моим коллегой — космонавтом Андреем Федяевым", — отметил Хобург. Собеседник агентства также уточнил, что россиянин оставил о себе впечатление как об "отличном члене команды". Международный экипаж в составе россиянина Андрея Федяева, американцев Вуди Хобурга и Стивена Боуэна, а также астронавта из ОАЭ Султана аль-Нейади должен стартовать на МКС 26 февраля на корабле Crew Dragon. Планируется, что они проведут на орбите около полугода.
https://ria.ru/20221211/nasa-1837810852.html
https://ria.ru/20221008/kosmos-1822342078.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742923383_489:489:2492:1991_1920x0_80_0_0_29f38168c5ea6d883558dd667b4021e8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, центр управления полетами, сша
Космос - РИА Наука, Россия, Международная космическая станция (МКС), Dragon SpaceX, Центр управления полетами, США
10:13 30.01.2023 (обновлено: 11:07 30.01.2023)
Астронавт назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим
Американский астронавт Хобург назвал сотрудничество России и США в космосе потрясающим
ХЬЮСТОН, 30 янв — РИА Новости. Сотрудничество России и США в космосе развивается, несмотря на сложности, заявил астронавт НАСА Вуди Хобург в интервью РИА Новости.
"Честно говоря, это потрясающе видеть такое взаимодействие даже в самые тяжелые времена", — отметил собеседник агентства.
По словам американца, сотрудничество Москвы и Вашингтона действительно развивается в позитивном ключе, несмотря на сложную политическую ситуацию в мире.
"Я видел это в Центре управления полетами в Хьюстоне, который ежедневно поддерживает связь с Центром управления полетами в Москве, мне также очень понравилось вести подготовку вместе с моим коллегой — космонавтом Андреем Федяевым", — отметил Хобург.
Собеседник агентства также уточнил, что россиянин оставил о себе впечатление как об "отличном члене команды".
"Я считаю его другом и жду не дождусь, чтобы полететь с ним в космос", — резюмировал астронавт.
Международный экипаж в составе россиянина Андрея Федяева, американцев Вуди Хобурга и Стивена Боуэна, а также астронавта из ОАЭ Султана аль-Нейади должен стартовать на МКС 26 февраля на корабле Crew Dragon. Планируется, что они проведут на орбите около полугода.