https://ria.ru/20230130/koronavirus-1848449962.html
В Минобороны допустили причастность США к возникновению COVID-19
В Минобороны допустили причастность США к возникновению COVID-19 - РИА Новости, 30.01.2023
В Минобороны допустили причастность США к возникновению COVID-19
Развитие пандемии COVID-19 по сценарию учений, прошедших в Нью-Йорке в 2019 году, ставит вопросы о ее преднамеренном характере и причастности США к ней, заявил... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T15:47
2023-01-30T15:47
2023-01-30T16:20
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Развитие пандемии COVID-19 по сценарию учений, прошедших в Нью-Йорке в 2019 году, ставит вопросы о ее преднамеренном характере и причастности США к ней, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов. "Развитие пандемии COVID-19 именно по этому сценарию ставит вопросы о её преднамеренном характере, причастности США к данному инциденту, а также истинных целях американских биопрограмм, направленных на усиление свойств опасных патогенов", - сказал Кириллов на брифинге. Генерал напомнил, что 18 октября 2019 года, то есть за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае, Университет Джона Хопкинса при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс провёл в Нью-Йорке учения Event 201. По словам Кириллова, в ходе этих учений были отработаны действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса. Заболевание, по легенде учения, было перенесено от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – организм свиньи.
https://ria.ru/20230126/pandemiya-1847601260.html
https://ria.ru/20230130/norki-1847957922.html
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в мире, нью-йорк (город), китай, сша, игорь кириллов, мелинда гейтс , войска рхбз, вооруженные силы рф, коронавирус в россии
В мире, Нью-Йорк (город), Китай, США, Игорь Кириллов, Мелинда Гейтс , Войска РХБЗ, Вооруженные силы РФ, Коронавирус в России
15:47 30.01.2023 (обновлено: 16:20 30.01.2023)
В Минобороны допустили причастность США к возникновению COVID-19
Кириллов: учения в 2019 году указывают на причастность США к возникновению COVID-19