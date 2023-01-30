https://ria.ru/20230130/konfrontatsiya-1848290959.html

Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией

Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией - РИА Новости, 30.01.2023

Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией

Франции следует выйти из НАТО после заявления председателя военного комитета Североатлантического альянса адмиралаа Роба Бауэра о готовности альянса к прямой... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T03:27

2023-01-30T03:27

2023-01-30T03:27

в мире

россия

украина

роб бауэр

леонид слуцкий (политик)

нато

франция

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Франции следует выйти из НАТО после заявления председателя военного комитета Североатлантического альянса адмиралаа Роба Бауэра о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией, заявил в Twitter лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее Бауэр заявил, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине альянс решил укрепить свой восточный фланг и назвал это "важным сигналом русским". Бауэр также добавил, что российская армия лучше вооружена, и альянсу необходимо максимально перевооружиться. По его мнению, нужно поставить европейскую экономику на военные рельсы.В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что почти все страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230129/zapad-1848210339.html

https://ria.ru/20230129/nato-1848188515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, роб бауэр, леонид слуцкий (политик), нато, франция