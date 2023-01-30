Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией
Французский политик Филиппо призвал выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией
Французский солдат. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Франции следует выйти из НАТО после заявления председателя военного комитета Североатлантического альянса адмиралаа Роба Бауэра о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией, заявил в Twitter лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к "военной экономике" и что альянс "готов" к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!", — написал политик.
Ранее Бауэр заявил, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине альянс решил укрепить свой восточный фланг и назвал это "важным сигналом русским". Бауэр также добавил, что российская армия лучше вооружена, и альянсу необходимо максимально перевооружиться. По его мнению, нужно поставить европейскую экономику на военные рельсы.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что почти все страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт.
Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.