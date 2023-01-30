Рейтинг@Mail.ru
Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/konfrontatsiya-1848290959.html
Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией
Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией - РИА Новости, 30.01.2023
Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией
Франции следует выйти из НАТО после заявления председателя военного комитета Североатлантического альянса адмиралаа Роба Бауэра о готовности альянса к прямой... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T03:27
2023-01-30T03:27
в мире
россия
украина
роб бауэр
леонид слуцкий (политик)
нато
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848290456_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_27efd0b06f4b9bf457301f6773ffadf7.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Франции следует выйти из НАТО после заявления председателя военного комитета Североатлантического альянса адмиралаа Роба Бауэра о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией, заявил в Twitter лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее Бауэр заявил, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине альянс решил укрепить свой восточный фланг и назвал это "важным сигналом русским". Бауэр также добавил, что российская армия лучше вооружена, и альянсу необходимо максимально перевооружиться. По его мнению, нужно поставить европейскую экономику на военные рельсы.В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что почти все страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230129/zapad-1848210339.html
https://ria.ru/20230129/nato-1848188515.html
россия
украина
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848290456_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba37e08eabff60d3fccbd19ffe7c81cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, роб бауэр, леонид слуцкий (политик), нато, франция
В мире, Россия, Украина, Роб Бауэр, Леонид Слуцкий (политик), НАТО, Франция
03:27 30.01.2023
 
Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией

Французский политик Филиппо призвал выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией

© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHIФранцузский солдат
Французский солдат - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHI
Французский солдат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Франции следует выйти из НАТО после заявления председателя военного комитета Североатлантического альянса адмиралаа Роба Бауэра о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией, заявил в Twitter лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявляет, что государства блока должны перейти к "военной экономике" и что альянс "готов" к конфронтации с Россией! Эти сумасшедшие хотят третьей мировой войны, давайте выйдем из НАТО, да здравствует мир!", — написал политик.

Ранее Бауэр заявил, что НАТО готова к прямой конфронтации с Россией. Он отметил, что после начала специальной военной операции на Украине альянс решил укрепить свой восточный фланг и назвал это "важным сигналом русским". Бауэр также добавил, что российская армия лучше вооружена, и альянсу необходимо максимально перевооружиться. По его мнению, нужно поставить европейскую экономику на военные рельсы.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что почти все страны НАТО де-факто втянуты в украинский конфликт.
Военнослужащие Украины во время военных учений Украины и стран НАТО - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 13:35Специальная военная операция на Украине
В Совфеде усомнились в разумности западных политиков из-за Украины
Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
Вчера, 10:43Специальная военная операция на Украине
В Госдуме предостерегли НАТО от прямой конфронтации с Россией
 
В миреРоссияУкраинаРоб БауэрЛеонид Слуцкий (политик)НАТОФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала