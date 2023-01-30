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Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
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Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР, пишут СМИ
Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023
Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР, пишут СМИ
Национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, в том числе в случае военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:44
2023-01-30T21:44
в мире
сша
россия
китай
нато
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, в том числе в случае военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками Вашингтона по НАТО, сообщает Military Times. Отмечается, что в январе служащие нацгвардии провели военные учения "Северный удар" (Northern Strike), которые прошли на севере американского штата Мичиган с целью проверки навыков в условиях холода. "Главным фокусом испытаний была полевая артиллерия, члены 20-й группы специальных сил работали вместе с корректировщиками огня и инженерным взводом, который помогал в строительстве временных мест огневой поддержки и поддержании дорог", - говорится в публикации. Сообщатся, что в учениях также принимали участие силы специального назначения Латвии.
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в мире, сша, россия, китай, нато
В мире, США, Россия, Китай, НАТО
21:44 30.01.2023
 
Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР, пишут СМИ

Military Times: нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР в Арктике

© РИА НовостиНацгвардия США у мемориала Линкольна в Вашингтоне
Нацгвардия США у мемориала Линкольна в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости
Нацгвардия США у мемориала Линкольна в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, в том числе в случае военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками Вашингтона по НАТО, сообщает Military Times.
"Национальная гвардия готовится к возможным арктическим конфликтам с Россией и Китаем… в Арктике также действуют такие страны-союзники по НАТО, как Норвегия, которых США будут обязаны поддержать в случае конфронтации", - пишет издание.
Отмечается, что в январе служащие нацгвардии провели военные учения "Северный удар" (Northern Strike), которые прошли на севере американского штата Мичиган с целью проверки навыков в условиях холода.
"Главным фокусом испытаний была полевая артиллерия, члены 20-й группы специальных сил работали вместе с корректировщиками огня и инженерным взводом, который помогал в строительстве временных мест огневой поддержки и поддержании дорог", - говорится в публикации.
Сообщатся, что в учениях также принимали участие силы специального назначения Латвии.
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