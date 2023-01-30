https://ria.ru/20230130/konflikty-1848533912.html

Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР, пишут СМИ

Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР, пишут СМИ - РИА Новости, 30.01.2023

Нацгвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и КНР, пишут СМИ

Национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, в том числе в случае военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:44

2023-01-30T21:44

2023-01-30T21:44

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ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике, в том числе в случае военного столкновения Москвы и Пекина с союзниками Вашингтона по НАТО, сообщает Military Times. Отмечается, что в январе служащие нацгвардии провели военные учения "Северный удар" (Northern Strike), которые прошли на севере американского штата Мичиган с целью проверки навыков в условиях холода. "Главным фокусом испытаний была полевая артиллерия, члены 20-й группы специальных сил работали вместе с корректировщиками огня и инженерным взводом, который помогал в строительстве временных мест огневой поддержки и поддержании дорог", - говорится в публикации. Сообщатся, что в учениях также принимали участие силы специального назначения Латвии.

https://ria.ru/20230125/bayden-1847159737.html

сша

россия

китай

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, сша, россия, китай, нато