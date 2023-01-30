Рейтинг@Mail.ru
Россию провоцировали на конфликт с 2014 года, заявил президент Хорватии - РИА Новости, 30.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230130/konflikt-1848416079.html
Россию провоцировали на конфликт с 2014 года, заявил президент Хорватии
Россию провоцировали на конфликт с 2014 года, заявил президент Хорватии - РИА Новости, 30.01.2023
Россию провоцировали на конфликт с 2014 года, заявил президент Хорватии
Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года, такое поведение грозит применением Москвой ядерного оружия, заявил президент Хорватии Зоран... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T14:41
2023-01-30T16:50
в мире
россия
хорватия
киев
зоран миланович
андрей пленкович
нэнси пелоси
хорватское демократическое содружество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789299736_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_a7411273bc7a4f2d66cd561d34b2e266.jpg
БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года, такое поведение грозит применением Москвой ядерного оружия, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. "С 2014 года мы смотрим, как "кто-то" провоцирует Россию с намерением вызвать эту войну. И она началась, и каков план? Прошел год - и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день? Немецкие и американские, которые вовсе туда не пойдут. Все немецкие танки туда отправим, при том что свыше тысячи оставшихся от СССР уничтожены, та же судьба ждет и эти танки", - заявил он журналистам в понедельник. "Какова цель этой войны - победа над ядерной супердержавой, которая воюет на своих границах в другой стране, в которую вторглась? Можете ли вы победить такое государство конвенциональными средствами? Каков ответ - возможно ли разделить на части? И тогда они в отчаянии выпустят 6 тысяч ядерных боеголовок - и все будут плакать", - опубликовало заявление Милановича на брифинге Хорватское радио и телевидение. По словам президента, такова опасная реальность и он говорит об этом уже год - и "ничего не изменилось". В 2022 году Хорватия, по данным властей, выделила 16,5 миллиона евро на оснащение четырех бригад украинских войск и передавала Киеву партии пулеметов, автоматов и боеприпасы к ним. Правящей партии Хорватское демократическое содружество принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. Ее глава и премьер Хорватии Андрей Пленкович в январе посетовал на то, что депутаты не смогли в конце 2022 года утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM. Миланович многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций, что не помешало кабмину Пленковича занять одну из самых жестких позиций по отношению к РФ на Западных Балканах и оказывать помощь Киеву, а также провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html
https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html
россия
хорватия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789299736_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_33e23b2d5d9f167a9a7e258315e2ffa4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, хорватия, киев, зоран миланович, андрей пленкович, нэнси пелоси, хорватское демократическое содружество, евросоюз
В мире, Россия, Хорватия, Киев, Зоран Миланович, Андрей Пленкович, Нэнси Пелоси, Хорватское демократическое содружество, Евросоюз
14:41 30.01.2023 (обновлено: 16:50 30.01.2023)
 
Россию провоцировали на конфликт с 2014 года, заявил президент Хорватии

Президент Хорватии Миланович: Россию провоцировали на конфликт на Украине с 2014 года

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкПрезидент Хорватии Зоран Миланович
Президент Хорватии Зоран Миланович - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Президент Хорватии Зоран Миланович . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года, такое поведение грозит применением Москвой ядерного оружия, заявил президент Хорватии Зоран Миланович.
"С 2014 года мы смотрим, как "кто-то" провоцирует Россию с намерением вызвать эту войну. И она началась, и каков план? Прошел год - и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день? Немецкие и американские, которые вовсе туда не пойдут. Все немецкие танки туда отправим, при том что свыше тысячи оставшихся от СССР уничтожены, та же судьба ждет и эти танки", - заявил он журналистам в понедельник.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
28 января, 08:00
Запад никогда не отказывался от планов уничтожения России
"Какова цель этой войны - победа над ядерной супердержавой, которая воюет на своих границах в другой стране, в которую вторглась? Можете ли вы победить такое государство конвенциональными средствами? Каков ответ - возможно ли разделить на части? И тогда они в отчаянии выпустят 6 тысяч ядерных боеголовок - и все будут плакать", - опубликовало заявление Милановича на брифинге Хорватское радио и телевидение.
По словам президента, такова опасная реальность и он говорит об этом уже год - и "ничего не изменилось".
В 2022 году Хорватия, по данным властей, выделила 16,5 миллиона евро на оснащение четырех бригад украинских войск и передавала Киеву партии пулеметов, автоматов и боеприпасы к ним.
Правящей партии Хорватское демократическое содружество принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. Ее глава и премьер Хорватии Андрей Пленкович в январе посетовал на то, что депутаты не смогли в конце 2022 года утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM.
Миланович многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций, что не помешало кабмину Пленковича занять одну из самых жестких позиций по отношению к РФ на Западных Балканах и оказывать помощь Киеву, а также провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Польские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
23 января, 08:00
Европейские армии готовят к вторжению в Россию
 
В миреРоссияХорватияКиевЗоран МилановичАндрей ПленковичНэнси ПелосиХорватское демократическое содружествоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала