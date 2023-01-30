https://ria.ru/20230130/konflikt-1848416079.html

Россию провоцировали на конфликт с 2014 года, заявил президент Хорватии

Россию провоцировали на конфликт с 2014 года, заявил президент Хорватии - РИА Новости, 30.01.2023

Россию провоцировали на конфликт с 2014 года, заявил президент Хорватии

Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года, такое поведение грозит применением Москвой ядерного оружия, заявил президент Хорватии Зоран... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T14:41

2023-01-30T14:41

2023-01-30T16:50

в мире

россия

хорватия

киев

зоран миланович

андрей пленкович

нэнси пелоси

хорватское демократическое содружество

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БЕЛГРАД, 30 янв – РИА Новости. Россию провоцировали извне на вооруженный конфликт с 2014 года, такое поведение грозит применением Москвой ядерного оружия, заявил президент Хорватии Зоран Миланович. "С 2014 года мы смотрим, как "кто-то" провоцирует Россию с намерением вызвать эту войну. И она началась, и каков план? Прошел год - и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день? Немецкие и американские, которые вовсе туда не пойдут. Все немецкие танки туда отправим, при том что свыше тысячи оставшихся от СССР уничтожены, та же судьба ждет и эти танки", - заявил он журналистам в понедельник. "Какова цель этой войны - победа над ядерной супердержавой, которая воюет на своих границах в другой стране, в которую вторглась? Можете ли вы победить такое государство конвенциональными средствами? Каков ответ - возможно ли разделить на части? И тогда они в отчаянии выпустят 6 тысяч ядерных боеголовок - и все будут плакать", - опубликовало заявление Милановича на брифинге Хорватское радио и телевидение. По словам президента, такова опасная реальность и он говорит об этом уже год - и "ничего не изменилось". В 2022 году Хорватия, по данным властей, выделила 16,5 миллиона евро на оснащение четырех бригад украинских войск и передавала Киеву партии пулеметов, автоматов и боеприпасы к ним. Правящей партии Хорватское демократическое содружество принадлежит большинство мест в парламенте и правительстве страны. Ее глава и премьер Хорватии Андрей Пленкович в январе посетовал на то, что депутаты не смогли в конце 2022 года утвердить участие Загреба в миссии ЕС по обучению украинских военнослужащих EUMAM. Миланович многократно высказывался против какого-либо участия хорватских военных в событиях на Украине и выражал сомнение в эффективности санкций, что не помешало кабмину Пленковича занять одну из самых жестких позиций по отношению к РФ на Западных Балканах и оказывать помощь Киеву, а также провести осенью в Загребе заседание "Крымской платформы" с участием тогдашнего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20230123/vtorzhenie-1846621703.html

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в мире, россия, хорватия, киев, зоран миланович, андрей пленкович, нэнси пелоси, хорватское демократическое содружество, евросоюз