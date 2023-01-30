https://ria.ru/20230130/kogut-1848531153.html

Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут

Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут - РИА Новости, 30.01.2023

Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут

Украинская актриса Ольга Когут умерла на 54-м году жизни в Киеве, сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T21:05

2023-01-30T21:05

2023-01-30T21:15

культура

в мире

украина

россия

происшествия

общество

ольга когут

киев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848530292_0:0:1092:615_1920x0_80_0_0_aa8d6ab6720122f3b0c147f510fa526f.png

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинская актриса Ольга Когут умерла на 54-м году жизни в Киеве, сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки."Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут", — говорится в заявлении учреждения в социальных сетях.Ольга Когут родилась в 1969 году в Киеве. В 1989 году закончила Донецкое училище культуры. Работала в Национальном академическом драматическом театре с 1996 года.Широкому зрителю артистка стала известна благодаря ролям в украинских и российских проектах. Среди них сериал "Возвращение Мухтара" (2004), "12 стульев" версии 2004 года, "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006) и "Доярка из Хацапетовки" (2007).

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, россия, происшествия, общество, ольга когут, киев