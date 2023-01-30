https://ria.ru/20230130/kogut-1848531153.html
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут - РИА Новости, 30.01.2023
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут
Украинская актриса Ольга Когут умерла на 54-м году жизни в Киеве, сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:05
2023-01-30T21:05
2023-01-30T21:15
культура
в мире
украина
россия
происшествия
общество
ольга когут
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848530292_0:0:1092:615_1920x0_80_0_0_aa8d6ab6720122f3b0c147f510fa526f.png
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинская актриса Ольга Когут умерла на 54-м году жизни в Киеве, сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки."Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут", — говорится в заявлении учреждения в социальных сетях.Ольга Когут родилась в 1969 году в Киеве. В 1989 году закончила Донецкое училище культуры. Работала в Национальном академическом драматическом театре с 1996 года.Широкому зрителю артистка стала известна благодаря ролям в украинских и российских проектах. Среди них сериал "Возвращение Мухтара" (2004), "12 стульев" версии 2004 года, "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006) и "Доярка из Хацапетовки" (2007).
украина
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848530292_12:0:1092:810_1920x0_80_0_0_873b981c47838962479442994226f4f9.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, происшествия, общество, ольга когут, киев
Культура, В мире, Украина, Россия, Происшествия, Общество, Ольга Когут, Киев
21:05 30.01.2023 (обновлено: 21:15 30.01.2023)
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут
Актриса Ольга Когут, снимавшаяся в сериале "Возвращении Мухтара", умерла в 53 года в Киеве
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинская актриса Ольга Когут умерла на 54-м году жизни в Киеве, сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.
"Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут", — говорится в заявлении учреждения в социальных сетях.
Ольга Когут родилась в 1969 году в Киеве
. В 1989 году закончила Донецкое училище культуры. Работала в Национальном академическом драматическом театре с 1996 года.
Широкому зрителю артистка стала известна благодаря ролям в украинских и российских проектах. Среди них сериал "Возвращение Мухтара" (2004), "12 стульев" версии 2004 года, "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006) и "Доярка из Хацапетовки" (2007).