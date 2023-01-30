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Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут - РИА Новости, 30.01.2023
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Культура
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Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут - РИА Новости, 30.01.2023
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут
Украинская актриса Ольга Когут умерла на 54-м году жизни в Киеве, сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:05
2023-01-30T21:15
культура
в мире
украина
россия
происшествия
общество
ольга когут
киев
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинская актриса Ольга Когут умерла на 54-м году жизни в Киеве, сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки."Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут", — говорится в заявлении учреждения в социальных сетях.Ольга Когут родилась в 1969 году в Киеве. В 1989 году закончила Донецкое училище культуры. Работала в Национальном академическом драматическом театре с 1996 года.Широкому зрителю артистка стала известна благодаря ролям в украинских и российских проектах. Среди них сериал "Возвращение Мухтара" (2004), "12 стульев" версии 2004 года, "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006) и "Доярка из Хацапетовки" (2007).
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в мире, украина, россия, происшествия, общество, ольга когут, киев
Культура, В мире, Украина, Россия, Происшествия, Общество, Ольга Когут, Киев
21:05 30.01.2023 (обновлено: 21:15 30.01.2023)
 
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара" Ольга Когут

Актриса Ольга Когут, снимавшаяся в сериале "Возвращении Мухтара", умерла в 53 года в Киеве

© Украинская Медийная Группа по заказу Студии 2009Актриса Ольга Когут в сериале "Менты. Тайны большого города" (2012)"
Актриса Ольга Когут в сериале Менты. Тайны большого города (2012)
© Украинская Медийная Группа по заказу Студии 2009
Актриса Ольга Когут в сериале "Менты. Тайны большого города" (2012)". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Украинская актриса Ольга Когут умерла на 54-м году жизни в Киеве, сообщили в пресс-службе Национального академического драматического театра имени Леси Украинки.
"Мы сами пока не верим в эту страшную новость, но должны сообщить, что сегодня скончалась одна из главных актрис нашего театра — Ольга Когут", — говорится в заявлении учреждения в социальных сетях.
Ольга Когут родилась в 1969 году в Киеве. В 1989 году закончила Донецкое училище культуры. Работала в Национальном академическом драматическом театре с 1996 года.
Широкому зрителю артистка стала известна благодаря ролям в украинских и российских проектах. Среди них сериал "Возвращение Мухтара" (2004), "12 стульев" версии 2004 года, "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006) и "Доярка из Хацапетовки" (2007).
 
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