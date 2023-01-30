https://ria.ru/20230130/kitay-1848341508.html

В МИД не видят препятствий для приема китайских туристов в России

В МИД не видят препятствий для приема китайских туристов в России - РИА Новости, 30.01.2023

В МИД не видят препятствий для приема китайских туристов в России

Со стороны Москвы препятствия для приема китайских туристов отсутствуют, в РФ надеются, что туристический поток из РФ в КНР восстановится, заявили в российском... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T11:23

2023-01-30T11:23

2023-01-30T12:25

туризм

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новости - туризм

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Со стороны Москвы препятствия для приема китайских туристов отсутствуют, в РФ надеются, что туристический поток из РФ в КНР восстановится, заявили в российском МИД."На сегодняшний день с российской стороны препятствия для приема китайских туристов отсутствуют. Граждане КНР могут въезжать на территорию РФ на основании виз, которые выдаются консульскими учреждениями в соответствии с действующим российским законодательством", - говорится в заявлении на сайте министерства."Приветствуем решение китайских властей о поэтапном снятии противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. В данной связи рассчитываем на постепенное восстановление турпотока и в обратном направлении – из России в Китай", - добавили в МИД РФ.Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Число заявок на визы в Россию со стороны граждан Китая растет с начала года, посольство РФ в КНР планирует к концу года оформить 60 тысяч виз, сообщили РИА Новости в посольстве.

https://ria.ru/20230120/kitay-1846302067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, китай, новости - туризм, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)