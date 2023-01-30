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В МИД не видят препятствий для приема китайских туристов в России - РИА Новости, 30.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230130/kitay-1848341508.html
В МИД не видят препятствий для приема китайских туристов в России
В МИД не видят препятствий для приема китайских туристов в России - РИА Новости, 30.01.2023
В МИД не видят препятствий для приема китайских туристов в России
Со стороны Москвы препятствия для приема китайских туристов отсутствуют, в РФ надеются, что туристический поток из РФ в КНР восстановится, заявили в российском... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T11:23
2023-01-30T12:25
туризм
россия
китай
новости - туризм
политика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Со стороны Москвы препятствия для приема китайских туристов отсутствуют, в РФ надеются, что туристический поток из РФ в КНР восстановится, заявили в российском МИД."На сегодняшний день с российской стороны препятствия для приема китайских туристов отсутствуют. Граждане КНР могут въезжать на территорию РФ на основании виз, которые выдаются консульскими учреждениями в соответствии с действующим российским законодательством", - говорится в заявлении на сайте министерства."Приветствуем решение китайских властей о поэтапном снятии противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. В данной связи рассчитываем на постепенное восстановление турпотока и в обратном направлении – из России в Китай", - добавили в МИД РФ.Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Число заявок на визы в Россию со стороны граждан Китая растет с начала года, посольство РФ в КНР планирует к концу года оформить 60 тысяч виз, сообщили РИА Новости в посольстве.
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россия, китай, новости - туризм, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Туризм, Россия, Китай, Новости - Туризм, Политика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
11:23 30.01.2023 (обновлено: 12:25 30.01.2023)
 
В МИД не видят препятствий для приема китайских туристов в России

МИД выразил надежду на восстановление туристического потока между Россией и Китаем

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Со стороны Москвы препятствия для приема китайских туристов отсутствуют, в РФ надеются, что туристический поток из РФ в КНР восстановится, заявили в российском МИД.
"На сегодняшний день с российской стороны препятствия для приема китайских туристов отсутствуют. Граждане КНР могут въезжать на территорию РФ на основании виз, которые выдаются консульскими учреждениями в соответствии с действующим российским законодательством", - говорится в заявлении на сайте министерства.
"Приветствуем решение китайских властей о поэтапном снятии противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении туристических поездок своих граждан за границу, включая Россию. В данной связи рассчитываем на постепенное восстановление турпотока и в обратном направлении – из России в Китай", - добавили в МИД РФ.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Число заявок на визы в Россию со стороны граждан Китая растет с начала года, посольство РФ в КНР планирует к концу года оформить 60 тысяч виз, сообщили РИА Новости в посольстве.
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ТуризмРоссияКитайНовости - ТуризмПолитикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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